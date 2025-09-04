Un fallo en el avión presidencial ha obligado a Pedro Sánchez a interrumpir su viaje a París y volver a la base

Oleada de reproches contra Sánchez por sus declaraciones sobre el poder judicial: "Hay magistrados que hacen política"

Compartir







Pedro Sánchez se ha visto en la obligación de cancelar su participación en la reunión que iba a mantener en París este mismo jueves junto a Zelenski y otros líderes después de que el Falcon, el avión presidencial, haya sufrido una avería sobre la que aún se sabe muy poco.

Tras hacerse eco de lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Fernando Marqués, comandante de línea aerocomercial que explica detalladamente lo que ha podido ocurrir con la aeronave del presidente para que se haya tenido que dar la vuelta en mitad de su vuelo.

Respecto a qué tipo de avería es posible que haya podido sufrir, Fernando Marqués lo ha explicado: ''Pueden surgir fallos, como por ejemplo, un fallo hidráulico de uno de los sistemas, tenemos sistemas redundantes, pero si falla uno ya nos empieza a limitar. Igualmente puede haber sido un sistema eléctrico. Cualquier fallo que haya tenido, son los pilotos los que decían en ese momento qué situación van a tener y siempre va a ser mejor volver a la base''.

''En este caso la base es Torrejón y ellos han decidido volver porque incluso puede ser un fallo que les permita continuar, pero siempre se va a decidir mejor volver a la base, que es donde tienen mantenimiento y donde los costos operativos van a ser menores'', añade el piloto.

Además, el comandante hace hincapié en que no importa el tiempo que tenga el avión: ''Los aviones por edad son seguros, es decir, es tanto seguro un avión con un año como un avión con 40 años, la seguridad la vamos a manejar con el mantenimiento. Qué pasa, que a más años va a requerir más mantenimiento y a más años ese avión va a requerir también mayores costes operativos. Entonces, en temas de seguridad, que este avión tenga 40 años no nos va a complicar, lo que nos complica es el tema de mantenimiento, que es más requerido''.

''No sabemos exactamente qué fallo fue, pero por poner un ejemplo, si es un fallo hidráulico nos puede complicar en la performance de aterrizaje, a lo mejor vamos a requerir una pista más larga o a lo mejor no vamos a tener los frenos normales para aterrizar y obviamente nos va a complicar y al momento de llegar allí esto es un avión del ejército, no creo que vaya a tener las mismas consideraciones de mantenimiento que las que tenga volviendo a su base, que es Torrejón'', detalla Fernando.