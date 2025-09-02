Pedro Sánchez se reafirma en su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

La primera entrevista de Pedro Sánchez en un año ha provocado un reguero de críticas, no solo de la oposición y socios de investidura. Sus declaraciones sobre el mundo judicial son las que más revuelo han provocado. El presidente del Gobierno eleva el tono al máximo contra los jueces que investigan a su familia.

Pedro Sánchez se lanza al ataque y coloca el punto de mira en los magistrados: “Hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia”. Y las reacciones no han tardado en aparecer. “Es ya un peligro para España”, escribió el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, nada más escuchar esto. Hoy, todos los dirigentes del Partido Popular van detrás.

Sánchez se mantiene en su decisión de no convocar elecciones

Comienza el curso con la cuenta pendiente de los presupuestos, aunque Sánchez mantiene su hoja de ruta: no convocará elecciones aunque el Congreso de los Diputados los rechace. “Quiero ser muy claro, vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear. Para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales seguiremos con los presupuestos que tenemos", resalta.

Para sacar unos nuevos necesita a todos sus socios pero cada uno va a lo suyo. “Es imprescindible intervenir el precio de la vivienda. Es imprescindible terminar con ese rearme criminal y con la complicidad con el genocidio. Y es imprescindible también cortarle el paso a la corrupción", indica Ione Belarra, secretaria general de Podemos. “Nosotros vamos a acudir al debate presupuestario con toda la voluntad del mundo. Nosotros no tenemos ningún interés en que la ultraderecha y la derecha hoy en el Estado español", añade Arnaldo Otegi, secretario general de Eh Bildu.

"Están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", confiesa Sánchez

El Gobierno quiere dar este mes el primer paso para conseguir las primeras cuentas públicas de esta legislatura. De momento, sigue con las de 2023. Sánchez lamenta que las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar procedan de acusaciones procedentes de “denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas". "Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia", recalca el presidente del Gobierno sobre su mujer y su hermano.

El alto dirigente se muestra confiado en la Justicia y señala que "la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo hay jueces que no". "Están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos", añade.

Sánchez se reafirma en su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado

El jefe del Ejecutivo le pide una reflexión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre "cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma”. "Esto es algo que representa o que corresponde al Poder Judicial y, por tanto, tendrán que ser ellos quienes valoren si estas instrucciones, si estas causas abiertas, tienen los parámetros de independencia, de respeto a la presunción de inocencia que creo que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país", destaca.

Sánchez se reafirma en su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se sentará en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador. "Voy a estar con los fiscales y jueces que persigan al delincuente", afirma. Pero el jefe del Ejecutivo apunta que “no se puede abrir un juicio a una persona sin ninguna prueba” e insiste en que “no se ha podido probar” la supuesta filtración por la que se le juzga.