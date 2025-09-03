Tras revelar cómo consiguió su entrevista a Koldo García, el periodista confiesa qué le ha dicho el mismo sobre Carolina Perles en 'El Precio de...'

En ‘Todo es mentira’ se ponen en contacto con Leopoldo Bernabéu, el periodista que ha conseguido la única entrevista que Koldo García ha concedido tras su última aparición en el programa de Risto Mejide. Tras confesar cómo ha logrado que aceptara su invitación, el periodista afirma que el exasesor de José Luis Ábalos se encuentra viéndolos en ese preciso momento mientras le manda mensajes con correcciones sobre lo dicho en ‘Todo es mentira’.

Por esta razón, el presentador se interesa por conocer qué es con lo que está en desacuerdo Koldo García, quien además le ha dado su permiso para revelar qué opina sobre el anuncio de la participación de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en el nuevo documental de Mediaset: 'El Precio de...'

La opinión de Koldo García sobre Carolina Perles

Risto Mejide ha mostrado su opinión en el programa afirmando que él no cree que José Luis Ábalos se haya llevado dinero. “Él me escribía ‘Pues si Ábalos no se ha llevado ni un euro, imagínate yo que era el que estaba por debajo de él. Me he limitado a hacer mi trabajo, durante muchos años no he hecho otra cosa que cumplir órdenes y no tengo la conciencia en ningún momento que yo he hecho algo ilegal. Es más, no tengo conciencia de haber cometido alguna ilegalidad’”.

Además, Koldo García le ha comentado algo sobre el programa que estrena Mediaset el lunes 8 de septiembre, ‘El Precio de…’, cuya primera invitada es la exmujer de José Luis Ábalos Carolina Perles. “No me atrevo a reproducir los adjetivos que Koldo me ha escrito de ella pero con este silencio invito a todos tus colaboradores a que piensen en esos adjetivos. Seguro que se quedan cortos”. Por otra parte, el exasesor de Ábalos le ha dicho que Carolina Perles “tiene muchísimo que callar”. De hecho, según informa Leopoldo Bernabéu, éste le ha conseguido “al 90%” una entrevista con el exministro de Transportes para contestar el martes a las declaraciones de la primera invitada de ‘El Precio de…’