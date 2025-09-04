El accidente ha provocado 16 fallecidos y más de una veintena de heridos

Duro golpe al turismo y la historia de Lisboa tras el accidente del funicular de Gloria tras 140 años de servicio

Compartir







Uno de los funiculares de Lisboa ha sufrido un terrible accidente tras precipitarse cuesta abajo al descarrilar en una curva y acabar estrellándose contra un edificio. El suceso ha causado 16 víctimas mortales y una veintena de heridos, entre ellos cinco se encuentran en estado crítico.

Tras lo ocurrido, 'Todo es mentira' ha podido ampliar la información del fatídico accidente y Sergio Parra, redactor del programa da la última hora en directo: ''La última actualización ofrecida por el primer ministro en una comparecencia institucional es de 16 muertes, se había informado esta mañana de 17 fallecidos. El primer ministro ha rebajado la cifra a 16 fallecidos y 23 heridos. Los medios lusos están hablando de heridos procedentes de 10 nacionalidades, 5 de ellos estarían graves''.

La principal hipótesis que se baraja es que un cable de seguridad del funicular se soltó e hizo que perdiera el control, impactando así a gran velocidad contra la pared de un edificio de la ciudad portuguesa. Por otro lado, el programa se hace eco de que el primer ministro ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política al señalar que esta tragedia ''no se utilice para obtener beneficios políticos''.

Además, el presidente de la empresa responsable de los funiculares es una empresa pública que durante los últimos años se ha llevado a cabo por una privatización y él mismo ha señalado que no ha habido ningún fallo en el mantenimiento del vehículo, sin embargo, los medios portugueses señalan que algunos trabajadores del servicio se habían quejado reiteradamente del estado del funicular.

Por último, Sergio Parra da más información al respecto sobre un documento que los medios portugueses han sacado a la luz: ''Están publicando una investigación o un documento, mejor dicho, de la última inspección que se realizó del elevador. Los medios luso señalan que ese elevador fue inspeccionado precisamente la misma mañana en la que se produjo el accidente''.

''Los medios portugueses revelan que a las 9:15h de la mañana se realizó esa inspección y duró una media hora. Y también estamos viendo ahora mismo en pantalla que esa revisión, pues fue satisfactoria, no se produjo ningún problema por parte de los inspectores, le dieron el ok a que el funicular pudiera viajar, recibieron la aprobación de todos los técnicos y aún así, el cable del que barajan que se produjo ese corte durante la tarde de ayer se tendría que cambiar dentro de unos 300 días aproximadamente'', añade el periodista.