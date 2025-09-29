El portavoz de la Aemet apunta la diferencia entre los avisos de peligro por tormentas y la DANA que arrasó Valencia en 2024

Una vecina de Aldaia, Valencia, ante la nueva alerta roja por lluvias extremas: "Mi hija se desmayó al escuchar el aviso"

El domingo 28 de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología alertaba a siete Comunidades Autónomas por fuertes lluvias y tormentas. Una de ellas era Valencia, cuyos vecinos se han preocupado profundamente tras la catástrofe vivida 11 meses atrás.

Para saber si los habitantes de la comunidad valenciana están en peligro de sufrir otra DANA de tal dimensión, en 'Todo es mentira' conectan con Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

El "matiz importante" que diferencia la DANA pasada con los avisos actuales

A pesar de que es una "situación de lluvias muy abundantes", existe un "matiz muy importante" que lo diferencia con la catástrofe vivida hace 11 meses: "En aquella ocasión, la mayor parte donde cayó la cantidad de precipitación extrema fue muy hacia el interior, de manera que todos los cauces recogieron ese agua y la riada se produjo en una zona donde apenas cayeron cuatro gotas".

Sin embargo, "en esta ocasión, la mayor cantidad de agua caerá 'in situ'". Así, "si hay inundaciones, será en la zona donde está lloviendo". Esto hace "que seamos más conscientes del riesgo" pues estamos presenciando la cantidad de agua que está cayendo y vemos que se está inundando la zona. "Eso es un matiz importante con respecto a lo que pasó hace 11 meses", apunta el experto.

¿Estos avisos son de una DANA?

"Técnicamente no es una DANA, es otro fenómeno que es una combinación de factores", asegura. Y es que, por un lado, tenemos restos del huracán Gabrielle que se ha convertido en una borrasca que envía viento muy húmedo del Mediterráneo a la fachada mediterránea. "Esa mezcla de aire húmero y cálido en las capas bajas y el aire frío en las altas da lugar a la formación de tormentas muy potentes", informa. Por lo tanto, esto es "un cóctel perfecto para tener tormentas de gran intensidad en las próximas horas".

La duración de estas alertas rojas

Se prevé que estos avisos rojos duren la jornada del lunes, 29 de septiembre, en la provincia de Valencia y, el martes, "las primeras horas van a seguir complicadas pero a lo largo del día, las lluvias más abundantes, se van a ir a Baleares". El miércoles, "podremos respirar un poco más" pues "habrá tormentas pero serán más dispersas y no tan intensas"