Una vecina de Aldaia ante la nueva alerta roja por lluvias extremas: "Mi hija se desmayó al escuchar el aviso"

Casi un año después de la gran DANA que arrasó algunos municipios de Valencia, un nuevo frente tormentoso de similares características ha situado de nuevo a la Comunidad Valenciana en alerta roja. De nuevo, hemos podido ver imágenes que se repiten cada vez más de personas encerradas en sus coches, pánico al ver las riadas y grandes inundaciones.

'En boca de todos' habla con dos vecinas de Aldaia, Valencia, que nos cuentan cómo han vivido esta nueva situación de emergencia a causa de las lluvias extremas.

El pasado domingo 28 de septiembre, la AEMET lanzaba un mensaje en sus redes sociales avisando que se declaraba el aviso rojo por lluvias torrenciales en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia durante la tarde-noche del domingo y el lunes. Ante esta nueva alerta meteorológica, la provincia de Valencia ha sido la primera en avisar a sus vecinos que han vivido con pánico desde sus casas mientras rezaban porque la situación no se volviera a repetir.

La reacción de pánico de la hija de una vecina al escuchar el aviso de alerta roja

Estela y Gloria, dos vecinas de Valencia, nos contaban cómo han pasado las últimas horas desde que les llegara el aviso de alerta roja por lluvias mientras comían en familia: "Yo escuché el aviso pero mi cabeza se quedó bloqueada". Acto seguido, Estela confesaba que su hija empezó a gritar y entró en pánico: "Me decía: otra vez no, otra vez no y se desmayó".

Así mismo, esta vecina aseguraba, que lo único que quieren es poder vivir tranquilos en algún momento porque es algo que se repite todos los años: "Es que esto lleva pasando de toda la vida, en cuanto llueve se desborda el barranco, se inundan los puentes y si tienes una emergencia no puedes ni salir".

Además, explicaba, que no es lo mismo si solo llueve en Aldaia a si llueve en municipios anteriores como Chiva o Requena y que es necesario buscar una solución para los barrancos: "Yo no sé lo que hay que hacer, pero los expertos que lo sepan tienen que hacer algo para que esto no se siga repitiendo".