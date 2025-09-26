¡Los valientes del tren! Carlos y Marc redujeron a un hombre que acosaba y agredía sexualmente a varias mujeres en un tren que iba de Barcelona a Valencia

La denuncia social de Salma, una marroquí repudiada por enamorarse de un venezolano: "Me están buscando para agredirme"

Compartir







En un tren de alta velocidad que hacía la ruta Barcelona-Valencia se ha vivido una escena muy desagradable. Un pasajero de 28 años hacía comentarios a varias señoras y se sentaba al lado de una de ellas incomodándola. Carlos y Marc, dos pasajeros del tren, se percatan y no dudan en reaccionar y reducir al acosador. 'En boca de todos' habla con ellos en directo.

La tensa escena era grabada por otro pasajero y en ella se puede comprobar como Marc y Carlos no lo tuvieron nada fácil, ya que el agresor se defiende, grita e intenta que no le retengan. Es más, la actuación de estos hombres era tan efectiva, que se escucha en el vídeo a una pasajera cómo se pregunta: "¿Son policías?".

Los 'héroes del tren' nos detallan lo sucedido

El programa conectaba con estos dos héroes anónimos, que nos relataban en primera persona cómo lo vivieron esta tensa situación: "Vimos a un chico con un actitud extraña cómo se acercaba mucho a varias mujeres y les empezó a hacer comentarios sexuales y fuera de lugar". En ese momento, Marc cuenta que avisaron a la revisora que le reprendió la actitud, pero la actitud de este chico continuaba siendo la misma.

Es en ese momento, cuando Carlos confiesa que ocurre algo que es el desencadenante de que él y su amigo actuasen: "Dijo que tenía un cuchillo y que nos iba a apuñalar a todos", y es entonces cuando estos dos chicos deciden actuar y reducir a este joven de 28 años.