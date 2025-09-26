Dirigentes y líderes críticos socialistas recorrerán las provincias en contra de Pedro Sánchez para reclutar apoyos

Claudia Montes, contundente sobre las conversaciones con José Luis Ábalos: "No están completas, me llamaba cuando no me respondía"

Compartir







El nombre de Emiliano García-Page y Felipe González suenan con fuerza para liderar una 'caravana antisanchista' que quiere ponerse en marcha durante la semana que viene. Juan Antonio Ruiz del Castillo, militante del PSOE durante más de 40 años, entraba en el programa para explicar en qué se basa este movimiento 'antisanchista' y protagonizaba un rifirrafe con Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE.

Este histórico militante del PSOE entraba en 'En boca de todos' y comenzaba señalando el objetivo de este movimiento: "No es una caravana, es un grupo del PSOE y nuestro objetivo es confrontar políticas de este gobierno que en este momento está en manos de una izquierda radical populista, que no se corresponde con la mayoría de la población, mucho más emergentes que el tema de Gaza. Como el tema de la vivienda, el paro, la salud o la educación, que se han convertido en temas de emergencia".

Víctor Gutiérrez, diputado del PSOE, sobre este movimiento: "Buscan un hueco en los medios"

Tras escuchar las declaraciones del invitado, el diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez presente en el plató reaccionaba al movimiento 'antisanchista': "Creo que este grupo de personas comparten tres cosas: la primera es la animadversión a Pedro Sánchez, la segunda es que no tienen ningún respaldo de la militancia del partido y pienso que lo que están buscando su hueco en los medios de comunicación".

Juan Antonio Ruiz del Castillo señalaba que no había conectado al programa para enfrentarse con nadie y añadía que "entendía perfectamente por lo que es diputado". Esta sugerencia no era del agrado del diputado del PSOE, y Nacho Abad preguntaba directamente que dijera por qué lo era: "Entre otras cosas porque nunca se ha enfrentado a Pedro Sánchez, básicamente porque si no ya no sería diputado", respondía.