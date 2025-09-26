David, un boxeador conocido como 'Daan Romero', compró un piso en Vallecas, y al intentar cambiar la cerradura, se encontró que estaba okupada

Un equipo del programa se ha desplazado hasta el barrio madrileño de Vallecas para presenciar un intento de desahucio de Juan Carlos, un ultra del Rayo Vallecano. El dueño del piso es boxeador y, tras unos minutos, un ciudadano se mostraba muy violento e intentaba agredir tanto a uno de los trabajadores de la empresa de desokupación como a nuestro compañero, Jordi Julià.

David, propietario de la vivienda, nos ha comentado que vive en Valencia y que compró esta casa a unos hermanos que la habían heredado. Acto seguido, aseguró que lo fácil sería sacarlo por la fuerza, pero que prefiere hacerlo todo de manera legal.

Un vecino intenta agredir a los trabajadores de la empresa de desokupación

Mientras el programa le entrevistaba, un vecino que pasaba por allí se ha puesto muy violento y ha intentado agredir a uno de los trabajadores de la empresa de desokupación: "¿Vais de matones o qué?", les echaba en cara este vecino. En ese instante se vivió un momento de máxima tensión e incluso se produjo un intento de agresión a nuestro compañero: "He sufrido un intento de agresión", afirmaba Jordi Julià.

Los empujones, las amenazas y los agarrones han durado unos minutos entre este vecino y los trabajadores. La situación era tan tensa que el equipo del programa ha tenido que apartarse momentáneamente del enfrentamiento. Minutos después, cuando parecía haberse calmado todo, un grupo de vecinos de la zona se acercaba para defender a Juan Carlos, el okupa: "No hace daño a nadie y no es un narcopiso", señalaba una vecina.

La impactante escena se veía controlada después de la llegada de varios patrullas de la Policía Nacional. Por su parte, Juan Carlos, el okupa ultra del Rayo Vallecano, se ha limitado a asomarse en varias ocasiones por la ventana, pero, pese a los intentos de Jordi Julià de hablar con él, le ha sido imposible.