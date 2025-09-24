Vecinos de las Palmas de Gran Canaria salen a la calle en contra de un centro de inmigrantes que ha ocasionado en la zona vandalismo, suciedad y problemas de convivencia

Fuerte encontronazo entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo por el racismo en España: "Estáis criminalizando a una raza"

Un centro de migrantes situado en Gran Canaria tiene a los vecinos completamente hartos y están cansados de los continuos problemas que generan. Este tema de la inmigración en España, ha generado un gran debate y cruce de duras acusaciones entre Javier Ortega Smith y Sarah Santaolalla en directo.

Después de que un vecino denunciara en nuestro programa el "infierno" que viven por tener cerca un centro de migrantes, Javier Ortega Smith, portavoz de VOX, reaccionaba así: "La solución pasa por una política de inmigración con sentido común. Los 2.000 millones de euros que el Estado destina a mantener estos centros y a inmigrantes ilegales deberían servir, por ejemplo, para subir las pensiones a las viudas y mejorar los sueldos de nuestros soldados que arriesgan su vida por España".

El desencuentro de Sarah Santaolalla con Ortega Smith: "Está en busca y captura"

Tras sus palabras, la analista política Sarah Santaolalla contraatacaba: "Este señor tiene un apellido que no suena muy español y está en busca y captura en Gibraltar, donde es considerado delincuente. Si aplicamos su lógica de expulsar a los inmigrantes delincuentes, podríamos empezar expulsándolo a él".

En ese momento, Ortega Smith negaba estas acusaciones y afirmaba: "Que mi abuelo emigrara de Inglaterra a Argentina no me inhabilita para haber nacido en Madrid y ser español". Y Santaolalla remataba: “Tan español como cualquier hijo de marroquí nacido en España”.

El cara a cara entre ellos durante el programa terminaba con más reproches. Ortega Smith cerraba su intervención diciendo "Gibraltar español y los menas a su casa", a lo que Santaolalla respondía con dureza: "Ortega Smith, usted es un fascista".