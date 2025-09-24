El portavoz de Podemos entra en 'En boca de todos' para defender el buen funcionamiento y la efectividad de las pulseras antimaltrato

El vídeo que demuestra cómo un maltratador se desprende de la pulsera y no ocurre nada: "Se la ha quitado y no suena"

Compartir







La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aseguró que los dispositivos COMETA "funcionan" y que ninguna de las mujeres víctimas de violencia de género había sido asesinadas llevándolo puesto. Sin embargo, tras los testimonios de varias mujeres maltratadas indicando su funcionamiento deficiente, 'En boca de todos' ha conectado con Pablo Fernández (Podemos) para conocer si siguen pensando lo mismo al respecto.

¿Es un bulo o las pulseras no funcionan?

Nacho Abad planteaba a Pablo Fernández si siguen creyendo que el mal funcionamiento de las pulseras es un bulo o es cierto que está ocurriendo. "Yo creo que es una campaña de desinformación de intoxicación y de mentiras evidente por parte de la derecha mediática judicial y política", afirmaba el secretario de organización de Podemos.

Después de estas declaraciones, Nacho Abad pedía la palabra, levantaba la mano y señalaba: "Yo soy culpable entonces" y a continuación, pedía al programa que enseñase a Pablo Fernández las imágenes de una pulsera manipulada: "Eso es una pulsera de Irene Montero que un maltratador se ha quitado y no suena", explicaba Abad al secretario de Podemos.

Pese a las contundentes declaraciones del presentador, Pablo Fernández continuaba asegurando que las pulseras funcionan y enviaba un mensaje de tranquilidad: "Desde que se implementó esas pulseras en 2013, ninguna mujer ha sido asesinada llevando esos dispositivos".

Por otro lado, el político realizaba varias peticiones para aumentar el uso de estas pulseras muy efectivas, según él: "Los jueces deben aplicarlo más, hay disponible más de 11.000 pulseras y solo hay 4.000 aplicadas a víctimas de maltrato".

Para finalizar, Pablo Fernández admitía, que si alguno de estos dispositivos otorgados muestra deficiencias o algún problema el ministerio tiene que repararlo: "Debe hacerlo de forma inmediata".