Las pulseras 'trampa' de Igualdad al descubierto: 'En boca de todos' muestra un vídeo donde se puede ver que estos dispositivos no funcionan

Una víctima de maltrato muestra el deficiente funcionamiento de su dispositivo COMETA: "No tiene información de dónde se encuentra"

Compartir







Los testimonios de mujeres maltratadas están demostrando que las pulseras antimaltrato funcionan de manera deficiente, pese a los esfuerzos de Ana Redondo, ministra de Igualdad, de asegurar todo lo contrario.

El pasado martes 'En boca de todos' entrevistó a una víctima de maltrato, que nos mostraba lo mal que funcionaban estos dispositivos y hoy damos un paso adelante. El espacio presentado por Nacho Abad enseña, en exclusiva, un vídeo que muestra de manera contundente que estos dispositivos no pitan.

Un maltratador nos muestra la facilidad con que manipula y se desprende del dispositivo a través de un vídeo. En estas imágenes, se puede ver una pulsera antimaltrato nueva junto con el cargador y el GPS, que supuestamente recibe la llamada si se quita el dispositivo. Sin embargo, este maltratador se la ha quitado y el dispositivo no emite ningún tipo de sonido.

Una extrabajadora de COMETA confirma que alertaron de los fallos

El programa también ha podido hablar con una extrabajadora de COMETA que asegura a 'En boca de todos' que ellos informaron de los errores del sistema y se sabían que fallaban. "Yo he tenido llamadas de fuerzas de seguridad del estado diciendo que el usuario se quitaba y ponía la pulsera. Hemos tenido reuniones constantes con la Delegación de Gobierno y la ministra de Igualdad ha estado en sala", explicaba esta extrabajadora de COMETA.

Además, esta exempleada también confesaba, que hay usuarias que les llamaban diciendo que la persona está a 8 metros y que le está viendo y que ellos no reciben ningún aviso en sus sistemas. Acto seguido, señalaba, que encima tenían completamente prohibido iniciar cualquier protocolo sin haber recibido un aviso: "No podemos hacer nada", apuntaba.