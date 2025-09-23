Un testimonio anónimo entra en directo en 'En boca de todos' para demostrar los fallos de su dispositivo COMETA

Una mujer, víctima de maltrato, relata el infierno que ha vivido por el fallo de las pulseras telemáticas: ''Ha quebrantado la orden más de 170 veces''

Compartir







La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que los dispositivos COMETA "funcionan" y que ninguna de las mujeres víctimas de violencia de género han sido asesinadas llevándolo puesto, por lo que todo es fruto de "una campaña de desinformación de la derecha política, mediática y judicial".

Sin embargo, en 'En boca de todos' reciben a una mujer víctima de maltrato para mostrar en directo, sin trampa ni cartón, el funcionamiento del dispositivo. De esta manera, el testimonio anónimo demuestra públicamente la deficiente calidad del aparato desmintiendo así las declaraciones de la política y confesando que se siente constantemente expuesta a su agresor.

Así funciona el dispositivo COMETA

Tal y como muestra la reportera, el dispositivo es "bastante pesado" con lo cual "olvidarse es complicado sobre todo para sus agresores". El objetivo del aparato es avisarles en todo momento de cualquier movimiento a través de una aplicación donde les advierten de la batería del mismo y si su agresor se encuentra cerca. Sin embargo, "únicamente les avisa de si está cerca pero no en un radio de cuántos metros y, sobre todo, por qué dirección está", apunta la periodista transmitiendo la información de la entrevistada.

En este momento, el testimonio se encuentra en una situación vulnerable porque "debería tener la certeza de en qué situación la del agresor, su móvil y también la pulsera". No obstante, éstas aparecieron en la barrera del jardín de su vecino totalmente cortada, "por lo tanto no tiene contacto ni información de dónde pueda estar su agresor", el cual se encuentra en busca y captura actualmente. Razón por la cual, la víctima se ve en peligro: "Debería cambiarse porque, evidentemente, siento una desprotección total".

Y es que "este dispositivo falla muchísimo, pierde cobertura todos los días a todas horas, aunque tenga el dispositivo se puede acercar a mí y yo, hasta que no lo tengo de frente, no sé ni dónde está, ni si va a ser detenido, ni si me va a matar, ni nada... Vivo totalmente en la inopia".

De hecho, durante la entrevista empieza a sonar el aparato inesperadamente y no porque el agresor se encuentre cerca: "No tiene batería ahora mismo. Le avisa de cualquier cosa". Según apunta el testimonio, el dispositivo "se descarga a veces solo en dos horas". Esta situación le ha llevado a revelar a gente desconocida de un bar su situación vulnerable porque tiene que poner a cargarlo, haciéndole pasar vergüenza, asegura.