En peligro de muerte y sin pulsera: pese a la gravedad del caso de Marisol, está catalogada como riesgo bajo y excluida de VIOGÉN

Fuerte rifirrafe entre Marta Nebot y Noelia Núñez en 'En boca de todos': "¿Tienes alguna capacidad de escucha?"

Compartir







Marisol y su hijo se sienten totalmente desprotegidos. Su maltratador ha incumplido la orden de alejamiento en numerosas ocasiones hasta el punto que la víctima acude al trabajo en el mismo autobús que su agresor y nadie lo evita. Escuchamos los audios de las graves amenazas de este presunto maltratador a su mujer y a su propio hijo. Además, hablamos con ellos en directo.

"Como se te ocurra aparecer te voy a buscar la ruina, a tu madre a ti y al otro, a los tres. Te lo digo en serio, no aparezcas porque te voy a pegar eh, voy a ir a por ti. Yo con dos coj**** con 50 años. Os voy a matar a todos", decía uno de las grabaciones de este presunto maltratador a su familia.

Tras escuchar una parte de los audios, Marisol nos contaba que después de todas las amenazas que recibe lo han catalogado como "riesgo medio": "He bajado de alto a medio después todas estas amenazas de muerte y tras haberme agredido en el autobús".

Así fue la agresión cuando iban en el mismo autobús

En referencia a esta agresión en un autobús, Nacho Abad le pide a la víctima de maltratos que detalle cómo fue, y Marisol relataba: "Yo estaba sentada y él me dijo que por qué no le saludaba cuando 15 días antes había amenazado a mi hijo. Yo le dije que no iba a saludarle, se fue para atrás y me dio varios puñetazos".

A continuación, conectaba con el programa Adrián, el hijo de Marisol, que describe el infierno que vive él y su madre: "Han sido 20 años de maltratos, golpes y de aguantar a mi padre bajo los efectos del alcohol arremeter contra nosotros y contra mi madre. Siempre que mi padre ha amenazado con pegarnos lo ha hecho. Yo no le tengo miedo, pero simplemente no quiero que a mi madre le pase nada".

Entre las agresiones a su madre, Adrián explica todo tipo de maltratos: "Rotura de costillas, puñetazos, amenazarla con un cuchillo y ponérselo en el cuello o echarle comida por el pelo".

Para finalizar, Marisol señala que está cansada de vivir así y que está intentado salir adelante, pero que cada vez que sufre las amenazas de muerte de su ex a ella o a sus hijos, mentalmente la deja destruída: "Me hace dar 20 pasos para atrás y tengo mucho miedo de que algún día se le vaya la mano y haga daño a mis hijos".