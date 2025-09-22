Miguel Barroso 22 SEP 2025 - 13:46h.

¿Compromiso o 'postureo' con Palestina?: el apoyo por parte del Gobierno a Gaza genera un gran debate en 'En boca de todos'

La pullita de Ione Belarra a Pedro Sánchez tras las revueltas propalestinas en Madrid: "Si los admira, ¿por qué mandó a los agentes a dar porrazos?"

Compartir







La ONU ha calificado como genocidio el asedio en Gaza debido a la grave situación que atraviesa la población tras el bloqueo de la ayuda humanitaria en la zona, una realidad visible en los últimos meses.

En su último mitin, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigió a José María Aznar y afirmó que “de él no esperan ninguna lección, sino unas disculpas, por sus mentiras sobre la guerra de Irak y por el 11 de marzo”, en respuesta a las críticas del expresidente.

Asimismo, subrayó que la guerra en Gaza no debe entenderse en clave partidista: “A la derecha le digo que, además de mala educación, también tendrán mala conciencia, porque defender la causa de Ucrania y de Gaza no es cuestión de derechas o de izquierdas, sino de humanidad, justicia y paz”, señaló.

Este tema se planteaba en la mesa del plató de 'En boca de todos' y Marta Nebot comenzaba señalando, que los ciudadanos son los protagonistas: "En el conflicto entre Israel y Gaza quién ha llevado la voz cantante ha sido la calle, los ciudadanos y me consta que no son solo de un partido político".

"Pedro Sánchez fue la avanzadilla de lo que ahora el mundo está haciendo", afirmaba Marta Nebot

Respecto al papel del Gobierno, la periodista recalcaba la pronta actuación del ejecutivo: "Pedro Sánchez tomó el liderazgo en Europa por parar a Netanyahu y lo hizo cuando podía tener consecuencias, tanto, que el PP lo criticó muchísimo. Fue la avanzadilla de lo que ahora el mundo está haciendo".

Antes de finalizar su alegato, en referencia al postureo que sugiere que ahora está de moda apoyar a Gaza, Marta Nebot expresaba: "Si vamos a hablar de postureos políticos que alguien me diga por qué el PP se está posicionando en contra de lo que catalogan una masacre, parece que siempre hay que estar en contra del Gobierno".

El conflicto entre Marta Nebot y Noelia Núñez en directo

Noelia Núñez, exdiputada del PP, tomaba la palabra y empezaba señalando a Marta Nebot que no tenía ninguna capacidad crítica: "No os dais cuenta que Pedro Sánchez hace unos meses opinaba otra cosa y ahora porque le interesa cambia el discurso, no tenéis ninguna capacidad crítica". En ese momento, Marta Nebot estallaba y respondía: "¿Tú tienes alguna capacidad de escucha? ¿te entra algo por la oreja?, te acabo de explicar mi tesis".

La exdiputada del PP aseguraba, que si tiene capacidad de escucha y que lo único que le entra es el argumentario del PSOE, que siempre va a intentar rebatirlo.