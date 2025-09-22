¡Estafados por contestar "sí" por teléfono!: un exempleado desvela cómo engañaban a ancianos

Miguel Barroso 22 SEP 2025 - 12:30h.

Un extrabajador ha contado en exclusiva para 'En boca de todos' la manera en la que conseguían estafar a personas mayores

'En boca de todos' ha descubierto un nuevo modo de estafa que simplemente consiste en responder "sí" a una llamada telefónica para que consigan tramitar contratos o contratar cualquier tipo de servicio. Un extrabajador de una empresa que se dedicaba a este tipo de estafas, desvela en una entrevista en exclusiva a Jordi Julià, el modus operandi de este tipos de estafas.

"Mi jefa me dijo 'atendió la llamada y dijo sí, diga, eso es una aceptación e implica que le vas a poner un servicio adicional, súmaselo a su cuenta' y la persona no había dicho que quería", comenzaba explicando el exempleado.

Sobre este caso, el extrabajador comentaba, que fue con una señora mayor muy simpática y que él se sintió muy mal: "Me atendió una anciana, muy amable, y dijo 'sí diga' y ahí fue que mi jefa me dijo todo esto. Yo me sentí mal porque pensé que podría haber sido mi madre".

Por otro lado, después de su experiencia, este exempleado aconsejaba a todo el mundo tener mucho cuidado con lo que respondemos en una llamada: "Cuando uno atiende el teléfono es muy importante las palabras que uno utiliza para comenzar la conversación porque el 'sí, diga' abre las puertas a muchas posibilidades de estafa".

Hablamos con un anciano estafado: "Me quitaron 5.000 euros"

Josep, una víctima de estafa, también nos ofrecía su testimonio para denunciar y que se conozca cómo lo engañaron a él: "A mí me llamó teóricamente mi compañía de teléfonos para regalarme un móvil como gratificación por estar tantos años con ellos. Este móvil me lo enviaban a mi domicilio y solo tenía que pagar los portes, unos 4 euros".

Sin embargo, para pagar estos portes, solicitaron a Josep y una tarjeta de crédito: "No hace falta que les diera todos los datos, ya tenían mi nombre, mi DNI solo me pidieron los últimos cuatro dígitos de la tarjeta y caí en la trampa".