Claudia Montes anuncia que tiene un ''bombazo'' tras la demanda de José Luis Ábalos contra ella: "Debería tener un poco de miedo"
El exministro ha denunciado a Miss Asturias por injurias y calumnias y la pide 25.000 euros: la reacción de Claudia Montes en 'En boca de todos'
Claudia Montes, sobre el "feminismo" de José Luis Ábalos: "Fue testigo del comportamiento de Koldo conmigo y no lo denunció"
Claudia Montes, conocida como Miss Asturias, dentro del caso de la 'trama Koldo', entraba en nuestro programa tras haber sido denunciada por su examigo, José Luis Ábalos por presuntas injurias y calumnias. El exministro le reclama 25.000 euros. Entre otros motivos, la denuncia por haber dicho que Koldo la acosaba y que él era conocedor y no hizo nada. Además, también le pide que explique las causas por la que dijo eso y que pida perdón.
Miss Asturias entraba en nuestro programa y aseguraba que no le ha sorprendido la denuncia de Ábalos: "En su día ya se me amenazó para que estuviera calladita y que no dijera nada".
A continuación, ha explicado que, tras su entrevista en televisión sobre el motivo de la demanda, indica que ella habló con él de esto y que tiene conversaciones grabadas en las que Ábalos la arropa y la da la razón. Así mismo, Claudia Montes también confiesa, que dispone de conversaciones con Andrea de la Torre, novia de Ábalos: "Ella también muestra que me apoya en todo".
Miss Asturias, sobre Ábalos y Koldo: "Voy a demostrar que son unos mentirosos"
Por otro lado, Miss Asturias anunciaba, que en los próximos días va a demostrar lo mentirosos que son y que si con esto querían silenciarla, han conseguido todo lo contrario: "Yo de alguna manera pensé que Ábalos era una persona en la que podía confiar y de alguna manera lo quería proteger, pero con esto se ha retractado. Voy a demostrar a toda España y a la justicia que son unos mentirosos".
Por último, Nacho Abad planteaba si con estos avisos José Luis Ábalos debería de estar asustado y Claudia Montes respondía: "Yo no lo digo, lo dirá la justicia, pero en las pruebas que tengo hay un poco de todo, es un bombazo (...) deberían tener un poco de miedo", aseguraba.