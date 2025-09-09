Lara Guerra 09 SEP 2025 - 16:47h.

José Luis Ábalos se pronuncia por primera vez tras la entrevista de Carolina Perles

La exmujer de José Luis Ábalos desvela cómo descubrió en su ordenador contenido pornográfico: "Mi hija vino escandalizada"

José Luis Ábalos comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Carolina Perles, su exmujer, ofrezca una dura entrevista en 'El precio de la corrupción' para hablar como nunca sobre los entresijos del que fuera ministro de Transportes.

Risto Mejide pregunta al comienzo de la entrevista a Ábalos si ha visto la entrevista de su exmujer, a lo que él responde que "no suelo ver programas, pero no me quedaba otra, era excepcional la cuestión. Me pareció mal en todo, yo no sería capaz de hablar de ninguna de las exparejas y menos aún de la madre de mis hijos. Sé los motivos que le han llevado a hacerlo, una oferta económica y tentadora por lo que es fácil sucumbir a algo así. Yo también fui invitado al programa para contar mi opinión pero decliné porque entiendo que hay un proceso en fase de instrucción, aunque todo el mundo de por hecho todo y creo que si hay algo que decir, hay que hacerlo en el Tribunal", asegura.

José Luis Ábalos, sobre la entrevista de su exmujer: "Si tiene algo que decir relevante, lo normal es hacerlo ante el Tribunal"

Asimismo, el exministro asegura que "la ley establece que en la fase de instrucción hay que mantener la información para no intoxicarla y en este caso es misión imposible. Se ha hecho un juicio paralelo que es posible en nuestro país. No es lo mismo tener una oferta económica que no tenerla".

Sobre si el testimonio de Carolina era el que más temía, Ábalos asegura que "en absoluto. Eso es una frase que le dan para presentar el documental que tenía un cerco evidente que además, sale uno de los investigados para blanquear su figura y poder culpabilizar a otro, donde se me pone como protagonista. Yo no le temo, pero es el que más me duele porque tengo dos hijos y sin duda esto afecta. Si tiene algo que decir que tiene algo de relevancia, que creo que sí que lo tiene, lo normal es hacerlo ante el Tribunal".

Por otro lado, José Luis Ábalos confiesa que cree que "lo que no se ha abierto es un debate entorno a los juicios paralelos en este país, donde además de contaminar la fase, no se ha tomado el derecho a la presunción de inocencia y aquí es de culpabilidad, la protección de domicilio, el respeto a la intimidad familiar, el principio de tutela.....me da la sensación que enumerar todas estas cuestiones es pura doctrina de principios, dogma, pero estos son fundamentales porque más allá del morbo y de las presunciones que se me quiera imputar, está el derecho del resto".

Asimismo, el exministro asegura que "lo que yo estoy viviendo se puede aplicar a cualquier persona, no pido privilegios, solo respeto a los derechos fundamentales de la persona". Tras esto, Mejide no duda en preguntarle sobre su supuesta relación con una mujer de 23 años mientras operaban a su mujer de cáncer; a lo que él responde que "es mentira, se ha construido un relato repugnante que parece que tengo una condena anticipada más allá de lo que pueda ocurrir. En el proceso de su enfermedad me entregué totalmente".

Sobre su pasaporte, Ábalos aclara que "primero no tengo pasaporte hace ya unos meses. Hace mucho tiempo que no salgo del país, es más podríamos comprobarlo con el suyo. En ese momento al dejar de ser ministro tuve tiempo y necesitaba cierta oxigenación tras vivir la presión y tuve un viaje a Colombia y a Guinea. Viajé a República Dominicana con mi exmujer, he estado en Georgia en mi condición de diputado...también estuve en México, que fui a una boda y luego los viajes fueron todos de agenda oficial.

El exministro de Transportes, sobre sus viajes: "No tengo ninguna empresa en ningún lado. Todos mis viajes han sido fiscalizados por la UCO"

Respecto a sus viajes, el que fuera ministro asegura que a algunos de esos viajes iba sin pagarlos, como por ejemplo, Colombia, donde tuvo "invitaciones, tengo muchas relaciones allí desde hace 35 años, tengo buenos amigos". Risto al escuchar esto le pregunta si tiene empresas en algunos de estos países: "No tengo ninguna empresa en ningún lado. Todos mis viajes han sido fiscalizados por la UCO, y han sido retratados con fotografías", confiesa.

Sobre las fotos que su exmujer mostró de un sobre con billetes que presuntamente tenía cuando era exministro de Transportes, Ábalos confiesa que vio la foto, pero desconoce cuál es; además: "Yo nunca llevo sobres porque un ministro no los lleva, los gastos los lleva el protocolo del Gabinete. Lo que si es verdad que el sistema de pagos funciona de dos formas, no tenemos tarjetas de crédito, lo que se hace es anticipar el gasto si no son grandes cantidades y luego se te reembolsa. Si es algo oficial, se pide un anticipo y luego se justifica. Es un sistema de funcionamiento fiscal, un procedimiento normal".