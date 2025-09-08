El presentador de 'Todo es mentira' ha reaccionado al paquete anunciado por el presidente del Gobierno: "Toca darle la razón"

Pilar Rahola y Fernando Valladares cargan contra María Pombo y su discurso contra los lectores: "Es una exhibición pública de la ignorancia"

Compartir







La mañana de este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado nueve medidas para "frenar el genocidio de Israel en Gaza" y así conseguir aliviar el sufrimiento a la población palestina y que España esté "en el lado correcto de la historia". En una declaración institucional en La Moncloa, Sánchez ha presentado este paquete de medidas, negociadas con sus socios de Sumar.

Tras recapitular las palabras del presidente, Risto Mejide se ha pronunciado al respecto en directo: "Mira que en este programa le damos a Sánchez, eh. Pero en este tema no. Estamos básicamente de acuerdo con la postura que está tomando nuestro país. O yo estoy de acuerdo. No voy a hablar en nombre de todos. Yo estoy de acuerdo con la postura que está tomando nuestro país".

Entre las medidas, que serán aprobadas este martes en el Consejo de Ministros, se encuentran, entre otras, la del embargo de armas a Israel por decreto ley o la prohibición del tránsito en nuestro país de barcos o de aviones que transporten material para las fuerzas israelíes.

"En Gaza muere un niño cada hora"

Y, después de que los colaboradores del programa también se pronunciaran en directo, y de escuchar las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida en las que aseguraba "no ver un genocidio en Gaza", el presentador de 'Todo es mentira' tomaba de nuevo la palabra para lanzar un claro mensaje.

PUEDE INTERESARTE El rifirrafe de Ana Vázquez y Pilar Rahola por la nueva campaña de Igualdad protagonizada por Paco León

"Esto de 'para mí no es un genocidio'... Cada cual que después aguante sus palabras. Es cierto que el término jurídico solo lo podría establecer el Tribunal Penal Internacional, pero efectivamente, lo que estamos viendo todos los días, si no es un genocidio, se le parece demasiado. Envejecerá muy mal esa declaración suya, pero allá cada cual".

"En este programa hemos dado todo tipo de palos a Sánchez continuamente, pero en este tema, toca darle la razón al presidente. En estos momentos, en este programa lo que nos ha pedido el cuerpo es decir alto y claro que lo de Gaza no es ninguna broma. Hoy hemos arrancado el programa con la noticia de que 8 millones de niños españoles volvían al cole. En Gaza, muere un niño cada hora".