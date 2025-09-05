El rifirrafe de Ana Vázquez y Pilar Rahola por la nueva campaña de Igualdad protagonizada por Paco León

La nueva campaña de Igualdad ha dado mucho sobre lo que debatir en 'Todo es mentira'

La nueva polémica campaña del Ministerio de Igualdad: más de 1.200.000 euros para reivindicar una mujer real fuera de estereotipos

El ministerio de Igualdad ha lanzado una nueva campaña 'Por huevos' que está protagoniza por el actor Paco León y que plantea una reflexión sobre la ya citada popular expresión ¿Qué significa tener huevos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos? Son algunas de las preguntas que el actor lanza a la cámara en un vídeo que interpela a la sociedad, pero sobre todo a los más jóvenes.

Tras ver la campaña en 'Todo es mentira' los colaboradores del programa se han pronunciado y han explicado lo que les parece la nueva iniciativa presentada por Ana Redondo, la titular de Igualdad.

La primera en pronunciarse ha sido Pilar Rahola, que se ha mostrado encantada: ''Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. He entrado con mucha prevención diciendo 'qué tontería van a sacar ahora'. Lo veo muy original, lo veo muy perspicaz. Juegan mucho con el concepto. Sabemos perfectamente de qué están hablando sin entrar y tiene un punto cómico. Yo creo que entra bien. A mí me ha gustado''.

Ana Vázquez ha sido más contundente y se ha mostrado contraria a la opinión de Rahola: ''Bueno, yo discrepo un poquito, a mí me parece, no sé, siniestro no, pero me parece que la brutalidad con la que quieren transmitir esto... El lenguaje soez que está utilizando para explicar una conducta. Yo creo que el tema del machismo debe de empezar desde el inicio, no ahora con este vídeo, que esto se lo ponemos ya a un crío más que adolescente porque no podemos poner esto a un niño. Entonces yo creo que la educación en valores, en conductas machistas hay que hacerlas desde el inicio y con este lenguaje no''.

Pero la periodista ha discrepado con su compañera de plató: ''Olvídate de quién lo ha hecho, imagínate que fuera una campaña de Dinamarca. Yo tengo más edad que tú, sin ninguna duda, y me he pasado la vida escuchando lo de los huevos. A mí me ha parecido una campaña elegante, simpática que tiene un vis cómico pero con mucha carga de profundidad''.