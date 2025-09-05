Logo de cuatrocuatro
Pilar Rahola y Fernando Valladares cargan contra María Pombo y su discurso contra los lectores: "Es una exhibición pública de la ignorancia"

Pilar Rahola y Fernando Valladares dan su opinión sobre el discurso de María Pombo'Todo es mentira'
Una oleada de críticas vuelve a caer sobre la influencer, con más de tres millones de seguidores, María Pombo, al defender públicamente a través de sus redes sociales a quienes no consumen libros y lo hace mostrando abiertamente sus últimas lecturas sobre autoayuda y crianza.

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no", afirmaba el pasado lunes, 1 de septiembre.

Sobre estas declaraciones se ha pronunciado Pilar Rahola y Fernando Valladares en 'Todo es mentira', quienes se han posicionado totalmente en contra de la postura de María Pombo, tildando su discurso en el caso de la periodista de "ignorancia".

