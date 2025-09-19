Miguel Barroso 19 SEP 2025 - 12:35h.

Giro de 180 grados: la asesina del pequeño Gabriel se convierte en "la perjudicada" en la trama de corrupción en la cárcel de Brieva

Hablamos con Pepi, excompañera de módulo de Ana Julia Quezada: "A veces iba hasta arriba, lo notaba en sus pupilas"

Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel Cruz, cambia de condición y pasa a ser "perjudicada" en la trama de corrupción sexual, que se destapó hace unos meses en la prisión de Brieva, Ávila. Parece ser que, tras escuchar la declaración de Ana Julia Quezada, la Audiencia de Ávila ha cambiado la condición de investigada de la asesina del pequeño Gabriel Cruz a la de "perjudicada u ofendida".

Entre los detalles de este cambio de condición, la Audiencia de Ávila considera, que en toda esta trama, ella tendría la condición de sujeto pasivo, ya que considera, que la relación que tienen los internos dentro de la cárcel con los funcionarios que tienen de guardia. Esta relación, sería a la parecida con la de los menores de 16 años, es decir, que tienen total derecho a que no se intervenga en su sexualidad. Por lo tanto, con este cambio de condición de Ana Julia, la presa podría acceder a toda la documentación de esta causa.

La expresa de Ana Julia que denunció la trama

Pepi fue durante un tiempo compañera de módulo de Ana Julia Quezada en la cárcel de Brieva. Tras confirmar Ana Julia Quezada "tuvo sexo" con varios funcionarios de la prisión, entró en 'En boca de todos' para contarnos todos los detalles de la trama de la asesina de Gabriel.

La excompañera de Ana Julia, que estuvo conviviendo con ella unos 2 años y medio, aseguraba a nuestro programa que supo cómo era desde el minuto uno: "Es muy calculadora, antes de hacer algo ya lo tiene pensado todo", apuntaba sobre la asesina de Gabriel Cruz.

La indignación de un funcionario de prisiones: "Todos sabemos de la mala persona que estamos hablando"

Después de esta sorprendente novedad y que Ana Julia pase a ser "perjudicada", Manuel Galisteo, presidente del Sindicato de Prisiones TAPM, conectaba con nuestro programa y mostraba una gran indignación al respecto.

"Dar a esta persona la indefensión que tiene un menor de 16 años lo veo muy extraño, todos sabemos de la mala persona que estamos hablando y de lo que es capaz de hacer", afirmaba muy extrañado por la decisión de la justicia.

Además, el funcionario de prisiones mostraba su queja porque en lo dictaminado por la justicia en algunos casos se les trata como agentes de la autoridad y en otros no: "No me parece bien".