Miguel Barroso 19 SEP 2025 - 11:25h.

Un hombre ha sido secuestrado y torturado por un conocido, pero la peripecia de la víctima escribiendo un mensaje de auxilio en una servilleta, le ha salvado la vida

David es un joven que ha sido secuestrado y torturado durante días por parte de un conocido en un piso de Madrid. Un mensaje de socorro en una servilleta de papel escrito por él mismo que lanzó por una de las ventanas del piso, le ha salvado la vida.

"Necesito ayuda urgente, estoy encerrado y no puedo salir: ayuda, policía 112. Estoy secuestrado y me ha pegado, pido discreción", decía el mensaje de socorro de la víctima que escribía en una servilleta de papel, junto al teléfono de sus padres.

Este mensaje de ayuda, fue lo que encontró y leyó uno de los vecinos del bloque donde David estaba secuestrado. Este mismo vecino, al leer el contenido de la servilleta, fue quien dio la voz de alarma a las autoridades.

¿Cómo llegó la víctima a ser secuestrado?

Esta historia de película se inicia, cuando David, la víctima, se queda sin trabajo y un joven conocido suyo le dice que puede quedarse en su casa, él acepta, y allí permanece durante varios meses. Sin embargo, el problema se origina en el instante que David recibe unos 10.000 euros por un trabajo previo que había realizado. Es en ese momento, cuando el dueño del piso le dice que le dé ese dinero, David se niega, y es cuando presuntamente el joven encierra a David y comienzan las torturas.

En referencia al estado físico de la víctima, Clara Murillo relataba, que cuando los agentes de la policía llegan hasta el piso y rescatan a David se lo encontraron con golpes en la cara y moratones por el cuerpo.

Por último, sobre este joven que presuntamente le tuvo secuestrado y torturado, la reportera aseguraba, que según las informaciones que le han llegado era una persona peligrosa: "Nos dicen que tenía armas y antecedentes penales".