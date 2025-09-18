Miguel Barroso 18 SEP 2025 - 13:56h.

La situación en Gaza y una afirmación de Aina Vidal, portavoz de Sumar, enfurece a Nacho Abad que estalla contra ella: "No se lo tolero"

La ONU llama genocidio al asedio en Gaza e Israel responde que ese informe es "escandaloso y falso"

La terrible situación que vive la población de Gaza está dando la vuelta al mundo, tanto así, que la propia ONU ha denominado como genocidio al asedio en Gaza tras un informe, aunque Israel asegura que ese documento es "escandaloso y falso". Unas palabras de José María Aznar asegurando que si cae Israel no habría seguridad en Occidente, han generado una gran controversia, pero ¿podría ser cierto?

Para conocer más detalles sobre si esta afirmación del expresidente del Gobierno pudiera ser cierta, 'En boca de todos' conectaba en directo con Aina Vidal, portavoz de Sumar. La política comenzaba a cargar contra Israel y denunciaba: "Es un estado terrorista y criminal que está cometiendo un genocidio en Gaza asesinando a miles de familias".

Tras estas declaraciones, Nacho Abad tomaba la palabra y preguntaba qué piensa sobre Hamás, y respondía: "Fue pagado y montado en parte por el estado de Israel para minar la autoridad palestina". Acto seguido, el presentador planteaba: "¿Pero Hamás para usted es un grupo terrorista?" y la invitada recalcaba que el foco está en palestina y que lo importante es que están asesinando a niños y niñas todos los días.

El presentador, después de pedir a la invitada respuestas más cortas para poder seguir con la entrevista, señalaba a Aina Vidal quién gobierna ahora mismo en Gaza. "¿Hamás gobierna en Gaza, no?", y la portavoz de Sumar afirmaba: "Dejen de justificar un genocidio, pueden decirlo tranquilamente".

Esta declaración, provocaba un gran enfado del presentador, que hacía estallar a Nacho Abad en directo: "Señora Vidal, no le voy a tolerar que diga que yo justifico ningún genocidio. Yo le he hecho solo una pregunta y si eso significa justificarlo, vamos apañados en España".