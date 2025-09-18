Miguel Barroso 18 SEP 2025 - 11:35h.

Tras agredir con un bate a su cuñado, el agresor se apuñaló en el cuello y en el pecho en varias ocasiones: falleció en el hospital por las heridas

Un hombre se ha suicidado tras golpear a su cuñado con bate de béisbol en un aparcamiento de Alicante. Este suceso tan impactante que llegaba al programa, ha dejado completamente "en shock" al presentador del programa, Nacho Abad. Además, Nuria Grao, reportera del programa, se desplazaba hasta la zona y conseguía hablar en primicia con el hermano del fallecido y un testigo de los hechos.

En el vídeo que emitía el programa sobre este suceso se podía ver a tres hombres, uno con un bate de béisbol que pega a su cuñado. Este hombre agresor, al pensar había matado a su cuñado, decidía apuñalarse a sí mismo y quitarse la vida.

Hablamos con el hermano del fallecido, pareja de la persona agredida

El programa después del terrible acontecimiento, lograba hablar con el hermano del fallecido, que nos contaba en exclusiva cómo sucedió todo: "Él vino diciendo que tenía que matar a mi pareja, no se caían bien. Cuando le dio con el bate y creía que lo había matado, vino hasta aquí, sacó un cuchillo y comenzó a cortarse".

Además, hemos podido conectar en directo con Sergio, trabajador de un taller cercano, que fue testigo de los hechos. En primer lugar, Sergio asegura que lo vio todo pero que no pudieron evitarlo: "Vi a una persona con un bate y otra intentando reducirle, cogí una barra de hierro pero cuando llegué había un chico que se estaba acuchillando, que estaba sangrando y me quedé paralizado".

En segundo lugar, este testigo explicaba a la audiencia y a Nacho Abad, que después de reaccionar tras quedarse paralizado, intentó que el hombre que se estaba autolesionando parase, pero que fue imposible: "Intentamos separarle de todo el follón y que entrase en razón y él mismo cuanto más nos acercábamos más se acuchillaba".