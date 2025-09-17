Miguel Barroso 17 SEP 2025 - 14:51h.

La expareja de Guti asegura que compró 15 entradas para un concierto que han resultado ser falsas

El abogado de una mujer estafada por un falso Brad Pitt: ''Es una trama de estafadores profesionales''

Compartir







El pasado 10 de agosto, Arancha de Benito, denunciaba en sus redes sociales haber sido presuntamente estafada por la hija de un directivo de una empresa de entretenimiento. Compró a través de ella entradas para un concierto, que parecían totalmente normales e incluían la ubicación, fecha, hora y hasta un código de barras, pero han resultado ser completamente falsas.

Después de este imprevisto, un equipo de 'En boca de todos' ha conseguido hablar en primicia con la presunta estafadora y hemos conectado con Arancha de Benito en directo para saber la reacción a sus palabras.

La ex de Guti explicaba en nuestro programa, que compró 15 entradas para el concierto de Coldplay en Londres por el que habría pagado alrededor de 6.000 euros y al tener problemas varios amigos suyos en un concierto anterior, empezó a sospechar que la habían timado: "Semanas antes, unos amigos míos se quedaron plantados y en la puerta en un concierto de AC/DC", apuntaba.

La reacción de la presunta estafadora al hablar con 'En boca de todos'

La presunta timadora, de 21 años, es una persona influyente dentro del mundo de la música, ya que es hija de un directivo de la industria. Un equipo del programa lograba hablar con ella del suceso. "Esto ha sido causa de una situación que he tenido en la oficina, que he tenido una pelea con alguien, y por eso me han dejado así de mal. Yo lo único que sé es que voy a resolverlo", explicaba a nuestro programa.

Tras estas declaraciones, Arancha de Benito no se mostraba sorprendida y enumeraba las numerosas excusas que ha puesto cuando ha logrado contactar con ella: "Me decía que sí, que enseguida me iba a devolver el dinero y luego todo eran problemas: que si no ha llegado, que si no tiene internet, que está viajando y me imagino que lo está haciendo con todo el dinero que va ganando haciendo esto".

Para finalizar, Nacho Abad preguntaba a la empresaria si había denunciado los hechos y ella respondía de manera rotunda: "Sí, está todo en la denuncia. Las entradas falsas, la factura con la firma del padre, un desastre".