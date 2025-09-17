Miguel Barroso 17 SEP 2025 - 12:14h.

Accedemos a los mensajes y audios que el maltratador fugado envió a su exmujer antes de atentar contra ella

Hace unas semanas conocíamos un triste suceso, un hombre prendía fuego el coche de su exmujer con ella dentro en Cuéllar, Cuenca. Tras este brutal ataque, la víctima era ingresada en el hospital en estado crítico y con parte de su cuerpo quemado mientras el agresor continúa en busca y captura.

En exclusiva, 'En boca de todos' ha podido acceder a los impactantes audios con amenazas de muerte que este hombre habría enviado a su exmujer antes de atentar contra ella.

Todo ocurría alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado jueves 4 de septiembre en un polígono de Cuéllar, Cuenca. La víctima salía de trabajar, se montaba en su coche y, tras discutir con su expareja, que aparecía de repente, éste prende fuego el coche de su exmujer con ella dentro. Los servicios de emergencia que llegan hasta la zona, se encuentran a la víctima ya fuera del coche, gracias a un hombre que la había socorrido, y ella misma cuenta que ha sido su expareja.

Las amenazas antes de quemarla viva: "Vas a morir"

Al parecer, los grandes problemas comenzaron después de la venta de una casa del que él no había pagado nada, según el padre de la víctima, pero quería una parte del dinero de la venta: "Como no me des un p*** duro de esto que me debes a mí, ten por cuenta que tú vas a morir".

En los audios enviados a la víctima por parte de su expareja, algunos solo horas antes del trágico suceso, el presunto maltratador la amenaza de muerte y le dice directamente que va a morir ella y sus padres: "Me cago en toda tu raza y en todos tus muertos, vas a morir y tu p*** madre y tu p*** padre también. Pu** de mierda, pero ¿tú qué te piensas? que soy un mari***".