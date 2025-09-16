El enfado de una manifestante agredida por un agente: "Yo no asumo que un policía me pegue tres porrazos"

Miguel Barroso 16 SEP 2025 - 11:39h.

Olga entra en 'En boca de todos' para denunciar una actuación desproporcionada por parte de la policía durante las manifestaciones propalestina en Madrid

La suspensión de 'La Vuelta ciclista España' por los disturbios en la capital generados por las protestas propalestina ha originado un gran revuelo mediático y la cancelación de la última etapa de la Vuelta . Mientras los sindicatos policiales denuncian que no se pudo actuar como en otras manifestaciones, otras voces, como la de Podemos o la de algunos manifestantes, denuncian una actuación policial desmedida.

'En boca de todos' conectaba con Olga, una manifestante durante los disturbios en Madrid, que entraba para denunciar que fue agredida por la policía: "Yo estaba increpando a un agente que estaba pegando a una señora por detrás y se vino hacia mí y me dio tres porrazos". Acto seguido, la señora agredida señalaba, que hay un vídeo de toda la escena que está circulando en redes sociales: "Se puede ver todo de principio a fin", apuntaba Olga.

A continuación, Nacho Abad pedía a la invitada si podía enseñar las lesiones producidas por la policía y ella mostraba tres fuertes moratones: uno en la pierna, uno en el costado a la altura de la tripa y otra en el brazo.

Después de ver los hematomas, Nacho Abad entendía el enfado de Olga, pero admitía que, según su parecer, cuando "estás en una manifestación y hay disturbios, te puede tocar, hay que asumirlo". Tras estas palabras, Olga se mostraba molesta y saltaba: "No, yo no asumo que un policía sin ningún motivo me pegue tres porrazos con saña. Yo no soy ninguna radical ni le estoy tirando ninguna valla".

El portavoz de JUPOL responde a Olga, la manifestante agredida

A continuación de las afirmaciones de Olga, el portavoz de JUPOL, entraba también el programa y explicaba por qué Olga no actuó de manera correcta: "Ella mismo reconoce que salió de una zona acotada y estaba en una manifestación no autorizada y, por lo tanto, era ilegal". Además, Ibon Domínguez aseguraba, que los agentes avisaron a todo el mundo que abandonasen la zona: "Ella sabía que allí no debía de estar porque mis compañeros avisaron por megafonía".

