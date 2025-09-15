Miguel Barroso 15 SEP 2025 - 11:39h.

El alcalde de Madrid culpa a Pedro Sánchez del boicot a la Vuelta por mostrar su apoyo a las protestas propalestina que han generado grandes revueltas en Madrid y la cancelación definitiva del evento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, conecta con el programa tras la suspensión de 'La Vuelta ciclista España' por los disturbios en la capital generado por las protestas propalestina. Además, se pronuncia después de las palabras de Pedro Sánchez en las que indicaba que "admira al pueblo que protesta por causas justas".

El político, sobre si el Gobierno de España 'sacrificó' a los 22 agentes heridos durante las revueltas para conseguir un mensaje político, Martínez-Almeida señalaba: "Sin duda ayer el Gobierno quería un mensaje político y para hacerlo no tuvo ninguna duda en utilizar un dispositivo policial insuficiente, que no tenía la capacidad de garantizar la integridad física de los ciclistas y que al mismo tiempo, no iba con la capacidad suficiente para actuar en caso de que se produjeran los incidentes que sucedieron".

Por otro lado, en referencia a las consecuencias de las palabras de Sánchez, el alcalde de Madrid lo tiene claro: "Hay un dolo eventual con más de veinte policías heridos, no digo que quisiera eso, pero aceptó las consecuencias de haber tomado esas decisiones sin duda".

"No van a hacer absolutamente nada contra los que reventaron la Vuelta", afirmaba Almeida

Tras estas declaraciones, Nacho Abad planteaba a José Luis Martínez-Almeida si el Ayuntamiento de Madrid va a abrir una investigación para localizar a las personas que reventaron 'La Vuelta' y les va a sancionar de alguna manera, y el alcalde respondía: "Fundamentalmente es cuestión de la Delegación de Gobierno con lo cual tenemos la seguridad de que no van a hacer absolutamente nada con los que reventaron las calles de Madrid". Así mismo, Almeida si comentaba, que si se han producido daños en el mobiliario urbano, se podría tener alguna capacidad para sancionar.

Para finalizar, el alcalde de Madrid mostraba su respeto a los manifestantes que lo hicieron de forma pacífica y que quisieron protestar de forma legítima, aunque volvía a recalcar que las personas que quisieron "reventar la Vuelta contaron el apoyo del Gobierno de España".