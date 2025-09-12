Miguel Barroso 12 SEP 2025 - 14:36h.

El alcalde de Madrid explica las soluciones en marcha para los okupas del barrio Aeropuerto, que han llenado las calles de inseguridad y delincuencia tras ser expulsados de la T4

¡Tensión en directo! Una okupa pierde los papeles con un equipo de 'En boca de todos': "Ha llegado a agredirnos"

Compartir







Los vecinos del barrio Aeropuerto llevan varios días apareciendo en el programa para denunciar la difícil situación con la que viven tras la llegada de los okupas expulsados de la T4. Queman el mobiliario, generan peleas y ocasionan problemas de convivencia y de insalubridad en la zona.

Un equipo del programa ha podido acceder hasta uno de los edificios okupados y Alba Sánchez, conseguía hablar en primicia sobre este problema con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Leticia Santos, reportera del programa, entraba en el inmueble y comprobaba las pésimas condiciones en las que viven estos okupas. Uno de ellos se acercaba a la periodista y comentaba: "La gente que hay aquí vende drogas, consumen cocaína y hay personas haciendo negocio alquilando habitaciones".

El alcalde de Madrid responde a 'En boca de todos' sobre esta problemática

José Luis Martínez-Almeida visitaba las instalaciones de Mediaset para acudir a 'El programa de Ana Rosa'. Tras su entrevista, un equipo del programa ha tenido la oportunidad de hablar con él sobre los okupas que están causando tantos problemas en el barrio Aeropuerto.

En primer lugar, en referencia a lo que comentaban los vecinos afectados respecto a que estos okupas son algunos de los expulsados de la T4, el alcalde de Madrid era claro: "Es cierto que en consecuencia a la decisión de Aena, que nos parece incomprensible, de dar un portazo a las personas sin hogar y de no darle ninguna alternativa, los equipos de intervención social perdieron el contacto con ellos porque ya no estaban en el aeropuerto".

¿Ya está en marcha una solución?: Almeida responde

En segundo lugar, asegura que una solución ya está en marcha por parte del Ayuntamiento de Madrid: "Ya hemos recuperado el contacto con 90 personas, que ya tienen alojamiento. Por su puesto vamos a seguir trabajando y para la tranquilidad de estos vecinos, les aseguro que tenemos también alojamiento para todas esas personas".

Para finalizar, sobre los problemas de convivencia y de inseguridad originados por estos okupas, Almeida señala que los vecinos pueden estar tranquilos: "Cualquier persona que tenga esa conducta en un determinado barrio, vamos a poner recursos para que no se pueda alterar la convivencia de ninguna manera".