Miguel Barroso 11 SEP 2025 - 11:17h.

La vida de Josefina se ha convertido en un infierno. Esta vecina de Vitoria, se ha visto envuelta en una situación muy complicada durante tres años por culpa de una examiga que se ha convertido en la okupa de su casa. Un equipo de 'En boca de todos' se desplazaba hasta allí y Clara Murillo, reportera del programa, vivía un fuerte encontronazo con esta okupa.

"¡Lárgate de mi casa muerta de hambre! ¡Esta es la sinvergüenza que está de okupa en mi casa! ¡Yo lucho por mi casa y moriré luchando por mi casa!", decía Josefina en el vídeo mientras la invasora de su casa se reía de ella. Y esto no es todo, la okupa ha vendido sus joyas de oro, ha cambiado la cerradura y se ha empadronado en su casa. Sin embargo, la justicia ya ha dictado sentencia y ha dado un plazo de 1 mes para que esta okupa abandone la vivienda de Josefina.

El fuerte encontronazo del equipo de 'En boca de todos' con la okupa: "Se ha puesto muy violenta"

Este ultimátum de la justicia, parece que ha provocado que esta okupa comience a ponerse nerviosa y así lo vivía en sus propias carnes en directo el equipo del programa. Clara Murillo, reportera del programa, aprovechaba que esta okupa salía de su casa para realizarle varias preguntas y ella apartaba la cámara de manera violenta y advertía a la periodista y al cámara que dejaran de grabarla.

"Se ha puesto muy violenta y se podría decir que nos ha llegado a agredir en algún momento, incluso ha dado un golpe a la cámara porque no quería responder a ninguna de nuestras preguntas", explicaba Clara Murillo, reportera del programa.