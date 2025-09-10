Alberto Samperio 10 SEP 2025 - 13:18h.

La colaboradora ha tenido un tenso debate con el secretario general del Partido Popular en Madrid por la DANA de Valencia

Sarah Santaolalla responde a los ataques de Jaime de los Santos y del PP: "Yo no pido dimisiones, pido respeto"

El secretario general del Partido Popular en Madrid ha vivido un tenso enfrentamiento con Sarah Santaolalla. La colaboradora de 'En boca de todos' ha vuelto a estar al frente de otra discusión en el programa y esta vez Alfonso Serrano se ha enfrentado a ella con contundencia. Santaolalla le ha reprochado a Serrano que critique a los jueces que investigan las tramas de corrupción del PSOE y, en cambio, a los que siguen de cerca a los del PP, no.

"Siempre se os olvida la juez de la DANA, la que está instruyendo la causa de Alberto González Amador... Es muy llamativo cómo los jueces que investigan los casos de corrupción del PP o los casos donde un presidente del PP dejaba morir a la gente, a 228 personas mientras estaba de comidas, a esos jueces no", le comentaba la colaboradora.

Al introducir el caso de las inundaciones de la DANA de Valencia, Alfonso Serrano se ha enfadado en demasía con Santaolalla y le ha cortado en seco su discurso: "¡No diga barbaridades! ¡No te voy a consentir esa barbaridad! No voy a aguantarlo. Yo puedo debatir con periodistas, no con activistas políticas".

La tensión crecía en el programa...

La analista política del programa de Nacho Abad se ha sentido muy ofendida por el secretario del PP y no ha soportado que le echase en casa sus estudios y sus méritos: "Me ha faltado al respeto. ¿Qué se cree? Hay algunos que hemos estudiado y llevamos trabajando en la tele seis años, hay otros que falsifican los currículums".

"No voy a decir nada más. Esta señora no merece ni un segundo más de mi tiempo porque es una activista política". ha continuado diciendo Alfonso Serrano. El miembro del PP ha aclarado que Mazón todavía no tiene ninguna sentencia como para que diga que ha dejado morir a más de 200 personas: "No hay ninguna sentencia de la DANA como para imputarle un delito tan grande como el que usted está diciendo. Ten narices y valentía. Di lo que tengas que decir porque te pagan para ello".

Sarah ha vuelto a la carga y le ha respondido: "Te pago el sueldo yo, esa es la diferencia". Sin embargo, Serrano le ha reprochado que está en televisión gracias al partido de Pedro Sánchez: "No estás ahí como ciudadana de Madrid, estás ahí porque te ha puesto el PSOE". La tertuliana ha alucinado al escuchar estas palabras: "A mí no me ha puesto ningún partido. ¿Usted quién se cree?"