Miguel Barroso 10 SEP 2025 - 11:30h.

Okupa armado con un machete: 'En boca de todos' habla en exclusiva con varias vecinas que cuentan el infierno en el que viven por culpa de este individuo

Un testigo de la multitudinaria agresión vecinal a un ladrón en plena calle de Barcelona: "Se tragó los pendientes que había robado"

Compartir







Los vecinos de un barrio de Sant Cugat viven un auténtico infierno por culpa de un okupa muy conflictivo. Este individuo sale a altas horas de la madrugada con un machete de grandes dimensiones para amenazar a todo el que se cruza con él. 'En boca de todos' se desplaza hasta esta zona de Barcelona para hablar con varias vecinas afectadas.

En las imágenes a las que accedía el programa en las que aparece este okupa tan violento, se puede ver corriendo por la calle en calzoncillos y con un machete de grandes dimensiones. Amenaza a un viandante que pasa y le agarra, mientras golpea con el machete una farola y la puerta de un portal.

Hablamos con varias vecinas de este okupa agresivo

Rosa, una de las vecinas, comentaban que este individuo con su pareja llegó a este piso en Navidad: "Lo vimos venir y pronto comenzaron los problemas, era un follón detrás de otro". Además, confiesa, que la pareja de este okupa llegó embarazada y que ahora parece que vuelve a estarlo.

Esta misma vecina afectada por este okupa, asegura, que ha tenido que cambiar su manera de vivir y que no sale por la noche: "Yo a partir de las 9 no salgo ya a pasear al perro ni a nada".

Otra de las vecinas, indicaba, que cree que no está bien psicológicamente y le dan como brotes: "Un día te lo encuentras por la calle e igual te dice que va a explotar una bombona o que nos va a matar a todos y nos va a robar".

Por último, las víctimas de este okupa señalan, que la actitud violenta de este okupa cada vez va a más: "No sabemos si es que las drogas le hacen más efecto o le están destrozando. Por ahora nos ha amenazado, pero no nos ha agredido".