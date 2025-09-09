Miguel Barroso 09 SEP 2025 - 12:31h.

Así son las primeras declaraciones del exministro tras la demoledora entrevista de su exmujer, Carolina Perles

Santi Acosta explica cómo Ábalos ha querido paralizar la emisión de 'El Precio de...' con su exmujer, Carolina Perles: "Es el testimonio que más teme"

Compartir







La exmujer de José Luis Ábalos ha roto su silencio y ha ofrecido una entrevista demoledora en el programa de Telecinco 'El Precio de...', que ofrecerá su segunda entrega el próximo lunes 16 de septiembre. El exministro reacciona y se muestra muy dolido por las palabras de su exmujer y cómo todo esto está afectando a su vida familiar y personal.

"Escuchar a la madre de mis hijos así, yo no lo haría nunca, este cinismo duele", explicaba a una periodista de 'Okdiario'. Además, confiesa, que todo lo que le está ocurriendo está afectando a sus hijos: "El mayor no ha vuelto a recibir una oferta en su actividad profesional desde que empezó esto y mi segunda hija va a recoger el dinero de su nómina y no lo tenía porque le habían cancelado la cuenta unilateralmente".

Así mismo, el exministro de Transportes asegura que vive un acoso permanente por parte de los medios de comunicación: "Han sido cuarenta días ininterrumpidos", apuntaba.

Por último, sobre la entrevista de su exmujer, Carolina Perles, en 'El Precio de...' indica que se le animó a participar, pero que él declinó la invitación: "Reflexionando con el proceso con el que estoy investigado, pensé que no era conveniente, en otro país esto no se permite".