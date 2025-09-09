Logo de cuatrocuatro
La reacción de José Luis Ábalos a la impactante entrevista de su exmujer, Carolina Perles: "En otro país esto no se permite"
La exmujer de José Luis Ábalos ha roto su silencio y ha ofrecido una entrevista demoledora en el programa de Telecinco 'El Precio de...', que ofrecerá su segunda entrega el próximo lunes 16 de septiembre. El exministro reacciona y se muestra muy dolido por las palabras de su exmujer y cómo todo esto está afectando a su vida familiar y personal.

"Escuchar a la madre de mis hijos así, yo no lo haría nunca, este cinismo duele", explicaba a una periodista de 'Okdiario'. Además, confiesa, que todo lo que le está ocurriendo está afectando a sus hijos: "El mayor no ha vuelto a recibir una oferta en su actividad profesional desde que empezó esto y mi segunda hija va a recoger el dinero de su nómina y no lo tenía porque le habían cancelado la cuenta unilateralmente".

Así mismo, el exministro de Transportes asegura que vive un acoso permanente por parte de los medios de comunicación: "Han sido cuarenta días ininterrumpidos", apuntaba.

Por último, sobre la entrevista de su exmujer, Carolina Perles, en 'El Precio de...' indica que se le animó a participar, pero que él declinó la invitación: "Reflexionando con el proceso con el que estoy investigado, pensé que no era conveniente, en otro país esto no se permite".

