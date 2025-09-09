Miguel Barroso 09 SEP 2025 - 11:28h.

Un ladrón muy violento ha propinado una brutal paliza a una mujer de 62 años para robarle un patinete con el que se desplazaba hacia su trabajo

Nacho Abad, al inmigrante que rescató a la mujer de morir quemada dentro de su coche por culpa de su expareja: "Le salvaste la vida"

Compartir







Una mujer de 62 años ha recibido una brutal paliza por un patinete en Valencia. La víctima salía de trabajar y cuando se dirigía a su casa, un individuo la sorprendía y le propinaba un salvaje puñetazo en la cara que la dejaba tirada en el suelo e inconsciente. El agresor salió huyendo con el patinete robado y la policía sigue buscándole.

Un equipo de 'En boca de todos' se ha desplazado hasta las puertas del hospital donde se encuentra intubada la víctima y hemos podido hablar con familiares de la persona agredida. Según el parte médico, tiene cuatro costillas rotas, varios huesos fracturados, 20 puntos en órbita ocular y continua intubada por la poca capacidad pulmonar que tiene.

La víctima circulaba por el carril bici cuando recibía un puñetazo en la cara que la deja inconsciente y en el suelo. Una chica que pasaba por allí es la que avisa a los servicios de emergencia y en un primer momento ella piensa que no era un robo sino un accidente: "La chica pensó que había tenido un accidente, pero claro, mi madre al no ver su patín, ya deduce que le han robado", decía el hijo de la agredida.

La indignación de la familia de la víctima: "No lo puedo entender"

Paula, nuera de la víctima, conectaba en directo con el programa y comenzaba expresando su indignación: "No puedo entender que por un patinete sea necesario dar una paliza a alguien". Además, asegura, que todo fue por el patinete porque a su suegra no le robaron ni el móvil ni dinero que llevaba.

Tras las palabras de Paula, Nacho Abad preguntaba a la familiar de la víctima si el patinete tenía algún dispositivo de localización y ella lo niega: "No, no lo tenía. Nosotros a la policía le hemos facilitado la factura y toda la información del modelo del patinete".