Miguel Barroso 05 SEP 2025 - 12:50h.

'En boca de todos' habla con el hombre que ayudó a la víctima a salir del coche en llamas y el presentador le dedica unas bonitas palabras

Un hombre prende fuego el coche de su exmujer y un inmigrante que pasaba por la zona ha logrado salvarle la vida. La mujer está herida grave y su caso estuvo inscrito en el sistema VioGén, aunque actualmente figuraba como inactivo.

Todo ocurría alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado jueves en un polígono de Cuéllar, Cuenca. La víctima sale de trabajar, se monta en el coche y, tras discutir con su expareja, éste prende fuego el coche de su exmujer con ella dentro. Los servicios de emergencia que llegan hasta la zona, se encuentran a la víctima ya fuera del coche, gracias a un hombre que la había socorrido, y ella misma cuenta que ha sido su expareja.

El presunto agresor, ha salido hace dos meses de prisión y todo apunta a que ha ido directamente a por ella. La mujer, de 50 años, debido a su gravedad, tuvo que ser trasladada en helicóptero hasta el hospital y el atacante se encuentra en busca y captura.

Clara Murillo, reportera del programa, se desplazaba hasta Cuéllar y conseguía en exclusiva hablar con el hombre que socorrió a esta mujer, compañero de trabajo de la víctima. "El hombre hizo el fuego y yo salí corriendo para ayudar a esta mujer y sacarla. La ropa de ella estaba en llamas, yo se la quité y su pantalón lo apagué con mi chaqueta", empezaba relatando el inmigrante que rescató a la víctima.

Así mismo, explicaba, que había más gente allí, pero que no hacían nada: "Nadie la ayudaba, parece que estaban esperando a que muriese".

Las bonitas palabras de Nacho Abad al inmigrante

Tras escuchar las declaraciones del hombre que salvó la vida de esta mujer, el presentador de 'En boca de todos', Nacho Abad, admitía la valentía de este hombre y afirmaba: "Ole por los hu*** de este inmigrante, le salvaste la vida".