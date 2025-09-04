La activista trans entra en 'En boca de todos' para explicar su última intervención estética: más de 130.000 euros es el valor total de las operaciones a las que se ha sometido

Tensión entre Sonia Ferrer y Daniela Requena por la participación de mujeres trans en competiciones femeninas: "No te entra en la cabeza"

Las operaciones estéticas están a la orden del día y la periodista y activista trans, Daniela Requena, lo sabe muy bien y no ha dudado en hacerse numerosas intervenciones quirúrgicas. Lleva 12 operaciones y entraba en directo en 'En boca de todos' para explicarnos cuál ha sido su última intervención.

El antes y después de Daniela Requena durante estas 12 operaciones, ha sido mostrado por la periodista en sus redes sociales y el cambio es sorprendente. Aumento de pecho, rinoplastia, cambio de color de ojos, vaginoplastia, injertos de pelo, feminización facial y la voz, son solo algunas de las intervenciones que se ha realizado. La activista suma más de 130.000 euros en operaciones estéticas.

Hablamos con Daniela Requena tras su última intervención

La propia Daniela Requena, conectaba con el programa para contarnos cuál ha sido su última operación y reaccionaba a las personas que aseguran que está obsesionada con su físico. "Me he doblado las costillas flotantes para tener una cintura más pequeña, que era mi complejo", empezaba explicando la periodista.

Respecto a las voces que hablan y comentan que está obsesionada, Daniela afirmaba: "Yo voy al psicólogo y cuido mi salud mental y mi salud estética, creo que no son enemigas, al contrario, son amigas".

Después de sus declaraciones, Nacho Abad preguntaba a la activista trans si hay algo más que no le guste de su cuerpo tras intervenirse, y ella respondía: "Ahora mismo no me gusta la espalda, la tengo muy ancha, pero soy consciente de que es algo que no se puede operar". Acto seguido, Sonia Ferrer tomaba la palabra y comentaba: "Te estoy escuchando y si todo fuera hacer un click con los dedos, pero cada cirugía es un riesgo".