El programa habla en directo con una vecina que fue testigo de los terribles hechos

''Vamos a morir los dos'', son las palabras que un hombre le dijo a su mujer instantes antes de volar intencionadamente su casa por los aires con una bombona de butano. Tras el terrible suceso, 'En boca de todos' ha entrevistado en directo a una vecina que fue testigo de todo lo ocurrido.

Tras esa conversación, los vecinos escucharon una fuerte explosión y las llamas comenzaron a expandirse por la vivienda, pero cuando hablaron con el hombre que vive en la casa, él explicó que todo se había tratado de un accidente a causa de la explosión de una bombona, pero su mujer lo negó todo afirmando que él ya le había advertido con esas palabras de lo que iba a ocurrir.

La vecina que fue testigo de lo ocurrido afirma que la pareja estuvo todo el día peleando y cuenta cómo es el hombre: ''Él lo hace todo, bebe, la droga, hace todo y coge chatarra'', cuenta, y afirma que ya ha sido detenido en varias ocasiones por la policía: ''Es un viva la vida a su manera''.

En cuanto a si él anunció su intención de quemar la casa, la vecina afirma que no tiene conocimiento de ello, pero sí que explica que trataba mal a su mujer: ''Es capaz porque el otro día aquí la estaba llamando cuando vienen de coger chatarra con un carro de la tienda y empezó a voces 'después de fea, también sorda, por eso no te quiero''.

''Pues sé más cosas, sé más cosas, se lo llevaron por lo mismo. Que no para, que no para, que este hombre no está bien de la cabeza. Este hombre, yo para mí, que no está bien de la cabeza'', afirma la vecina que ha sido testigo durante años del comportamiento del hombre,