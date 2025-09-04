Tragedia en Portugal: la rotura de un cable como posible causa provoca que un funicular se salga de la vía, hay 17 fallecidos y 22 heridos

Hay dos españoles entre los heridos, ya dados de alta, en el accidente del funicular de Lisboa

Este pasado miércoles un funicular, una de las principales turísticas de Lisboa, perdía el control se salía de la vía, que descarrilaba provocando un gran accidente. Se baraja la rotura de un cable como posible causa del accidente. Las víctimas mortales ya ascienden a 17 y hay más de 20 personas heridas, algunas muy graves. 'En boca de todos' se ha desplazado hasta el lugar del fatídico accidente y hemos podido hablar con un testigo de los hechos.

Todo ocurría entorno a las 18:00 horas, los gritos, la desesperación y el caos se instaura en el centro de Lisboa tras el salvaje descarrilamiento de un funicular. El tranvía Gloria, declarado monumento nacional en 2002 se convierte en un amasijo de hierros al perder el control y estrellarse contra un edificio.

La sensación de Samir, testigo de los hechos: "Caos y mucha incertidumbre"

Un equipo del programa desplazado hasta Lisboa, está siguiendo este grave accidente y son testigos de cómo la policía científica revisa los restos del funicular mientras continua la investigación. Además, Tatiana Márquez, reportera del programa, conseguía hablar con Samir, que llegaba al accidente un par de minutos después de haberse producido: "Hubo una sensación de mucho caos, terror y mucha incertidumbre", apuntaba.

Tras el accidente y después de que llegase los servicios de emergencia, Samir nos contaba que rápidamente se acordonó toda la zona y que ni siquiera a ellos, los vecinos, se les deja pasar por la calle del grave suceso mientras la policía científica sigue con la investigación para averiguar las causas de este fatal accidente.