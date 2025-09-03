Alberto Samperio 03 SEP 2025 - 14:19h.

'Código 10' emitía estas grabaciones en exclusiva en las que las maestras insultaban a los niños en un centro de Educación Especial de Pozuelo de Alarcón

Gracias a una grabadora escondida en un oso de peluche se ha descubierto un caso estremecedor de maltrato hacia unos niños pequeños. Los menores, de entre 7 y 12 años, con autismo y síndrome de Down eran humillados e insultados por las profesoras. Los hechos ocurrieron en 2019 en un colegio de Educación Especial en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Los siete menores que iban cada día a esa clase vivían un completo infierno con las educadoras que habían llegado de un colegio público. En el juicio, las acusadas han negado los hechos: "No me reconozco... Esas expresiones no forman parte de mi vocabulario". Sin embargo, han sido condenadas a principios del mes de julio. El centro no se ha hecho responsable de lo sucedido y ha tratado de denunciar la grabadora oculta por una madre.

'Código 10' ha retransmitido en exclusiva los audios este pasado martes 2 de septiembre. "¡Cógelo bien, atontado! ¡Pinta eso! ¡J****, qué cosa más inútil eres, tío! Y mete el p*** dedo. Pon el dedo en su sitio y cógelo, coge el rotulador", decía una de las profesoras en las grabaciones. Las palabras de la educadora no se quedaban ahí y amenazaba con pegar a los niños: "J**** niña, qué pesada eres... ¡La agenda, boboncio! ¡Cállate y trabaja! Que me tienes un poquito quemada. Es una pena que no le pueda cruzar la cara porque seguro que espabilaba".

Lo más escalofriante de los audios venía después: "No se puede ser tan inútil. Lo que hace es el g*********. ¿A que sí? ¿Te haces el tonto del culo? Pues tonto del culo voy a ser yo contigo. ¡Te voy a amargar la vida!" En otra de las grabaciones una maestra humillaba todavía más a uno de los pequeños: "Este niño es como un mueble. Dan ganas de darle con la mano abierta. ¿Qué te machaque, te gusta? Pues te machaco un poco".

'En boca de todos' habla con las madres de los niños

Irma y Montse, dos de las madres afectadas, han entrado en directo en el programa de Nacho Abad para aclarar todo lo sucedido con sus hijos en este colegio de Educación Especial. Ambas todavía se sienten muy molestas con el centro y también por las profesoras, ya que ninguna de ellas ha pedido perdón por las humillaciones que les hicieron a los menores.

Montse ha recordado que su hijo se encontraba infeliz cuando iba a este centro a estudiar: "Durante esa época vi que el niño estaba triste, apático e iba a la escuela sin ninguna motivación". También ha comentado que cuando le cambió de colegio, su niño ya comenzó a ir con más entusiasmo. Además, las dos han confesado que se sienten culpables por haber llevado a su hijos a ese centro: "Es un sentimiento común que hemos tenido los padres porque es una impotencia muy grande"

Irma, la madre que puso la grabadora, ha señalado las secuelas que tiene su niña: "Mi hija no quería ir al colegio, tenía ansiedad... Seis años después todavía tiene secuelas y está en tratamiento psicológico". Las madres también han explicado el enfado que sienten contra la dirección del colegio: "Nos han dicho que habíamos cometido un delito... Se nos pusieron en nuestra contra y apoyaron a las maestras para invalidar a los audios".