Alberto Samperio 01 SEP 2025 - 12:41h.

Una empleada de una residencia de Fustiñana ha vejado y chillado a una de las ancianas del lugar

Una extrabajadora social de una residencia en el municipio de Fustiñana (Navarra) ha grabado a una compañera chillando y vejando a una de las ancianas que viven en el lugar. Esta escena no sería la primera, ya que los gritos a los mayores serían constantes.

En las imágenes que ha mostrado 'En boca de todos' se ha podido ver a una de las empleadas discutiendo con una anciana por un mando de una televisión. "Ahora cuando venga que se entere, ojalá no se encienda. ¿Por qué lo tocas de la mesita el mando? ¡Ni cojo, ni h******, que aquí hay unas leyes!", le chillaba la trabajadora a la señora.

Por lo que parece, la dirección de la residencia sería consciente de la situación y como solución habrían prohibido los teléfonos móviles para evitar cualquier tipo de prueba y que estas grabaciones no salgan a la luz.

Una exempleada, sobre la comida: "Hay mucho congelado"

Naiara, una extrabajadora social que estuvo cuidando a los ancianos, ha confesado que los malos tratos a los mayores son ciertos. Además, también ha descrito el clima tan tenso que hay entre las empleadas: "Ahí el compañerismo no existe. Los horarios se hacen como quieren y como les da la gana. Se nota que intenta hacer lo menos posible y meter más trabajo a los que vienen nuevos".

Sobre el cuidado de los mayores, la extrabajadora ha señalado que en invierno les ducharían con agua fría para no perder el tiempo: "Se me han quejado usuarios. Pegarles, no, pero les duchan con agua fría muchas veces por pereza y rapidez".

Naiara ha asegurado que aunque no haya maltrato físico, la comida del lugar no sería la adecuada: "Les dan mucha prisa, no les dan tiempo a hacer las cosas y sobre todo los gritos. Hay mucho congelado y de repente para cenar tienen un huevo frito con tomate".