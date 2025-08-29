Alberto Samperio 29 AGO 2025 - 14:38h.

Una mujer ha insultado y grabado a una familia musulmana por bañarse con burkinis y culottes

'Mohammedypunto' se enfrenta al líder de Vox en Murcia por la prohibición de un campamento musulmán: "¡No te conoces ni tu constitución!"

Compartir







Una mujer ha increpado y grabado a una familia musulmana en una piscina. El motivo de este tenso momento ha sido porque la madre y sus hijas llevaban puesto burkinis y se han bañado con culottes. La familia terminó yéndose del lugar ante los gritos y vejaciones de la vecina que grababa.

"¡Sois lo más guarro que me echado a la cara! Me da igual lo que sea, me la bufa lo que lleves. Fuera de la piscina y la guarra de tu madre también. No tenéis permiso para hacer estas cochinadas", les chillaba la mujer a la familia musulmana. "El respeto lo llevas por el suelo", le contestaba una de las niñas mientras salía del agua.

Todo ha ocurrido en una urbanización de vecinos en Llagostera (Gerona). El vídeo se está viralizando en las redes sociales y está recibiendo toda clase de comentarios. Además, la madre ha decidido poner una denuncia a la vecina por delito de odio.

El programa ha podido hablar en exclusiva con la madre y ha contado la humillación que vivieron por parte de la agresora: "Lo ocurrido en esta piscina no fue una discusión entre vecinos, es un caso de racismo contra una madre y unas niñas de 2 y 11 años que se las insultó, se las acusó y humilló".

La madre ha explicado que este tipo de vejaciones hay que pararlas: "Esto no puede quedar impune, la ley tiene que actuar porque si a los agresores no les pasa nada, este tipo de ataques seguirán repitiéndose. El racismo no es una opinión, es violencia y cuando se dirige a menores es todavía más grabe".