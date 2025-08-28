Alberto Samperio 28 AGO 2025 - 14:54h.

El joven atrincherado con un arma en un piso de la localidad de Agost ha fallecido tras suicidarse

'En boca de todos' ha presenciado en directo el fallecimiento del joven de 25 años que se encontraba atrincherado en su vivienda con un arma. Los hechos han ocurrido en el municipio de Agost, en Alicante, donde hacía más de 35 horas que el hombre estaba encerrado en la casa.

Tras unos fuertes golpes en el edificio se ha escuchado un disparo y los agentes de policía han subido hasta la vivienda para comprobar lo que había sucedido. La Policía se ha encontrado al joven fallecido después de suicidarse con el arma que tenía.

Minutos más tarde, el alcalde de la localidad, muy conmocionado, ha dado una rueda de prensa sobre lo ocurrido para confirmar la muerte del joven de 25 años. "El desenlace final no era el que todos deseábamos. Al final todo el trabajo que ha hecho la propia familia y los profesionales no ha dado sus frutos".

"Habéis escuchado los gritos de la familia, necesitan tranquilidad. La Guardia Civil tiene que acabar su trabajo. Hay que respetar a la familia sobre todo para que puedan hacer otro tipo de cosas y acompañar a José Iván durante estos días", ha mencionado el político.

El alcalde también ha querido dar el pésame a los familiares del fallecido: "Lo siento mucho. Desearle lo mejor y muchos ánimos a la familia en nombre de todo el pueblo que los conoce". Por otro lado, el alcalde ha aclarado que el joven podría haber tenido un brote psicótico: "Él quería protegerse de algo que veía que no estaba bien dentro de su cabeza y por eso ha actuado así. Tenía un brote psicótico y ha llevado a este desenlace".

La versión de una vecina: "Estaba normal, no demostraba tener nada"

Una vecina del municipio que sería amiga de la familia también ha querido pronunciarse sobre el suicidio del joven. La mujer ha comentado que la familia lo estaba pasando muy mal y ha pedido para ellos privacidad. La vecina ha confesado que los familiares estaban muy unidos al joven: "El padre se ha desvivido por ellos, ha vivido por sus hijos. Sé que su abuelo era cazador y eso pasa de padres a hijos. El chiquillo igual iba con ellos".

"Era muy bien chico y muy calladito. Mi hija era amiga íntima de sus dos primas y se han unido mucho con ellos. Es un pueblo pequeño, el chiquillo no había hecho nada raro. Era normal, trabajaba. Esto ha sido muy duro para todos porque el chiquillo estaba normal y no demostraba tener nada", ha señalado la vecina del municipio.

