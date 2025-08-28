Las brutales imágenes de una paliza salvaje a un hombre en un bar de Sant Feliú de Llobregat

Alberto Samperio 28 AGO 2025 - 12:41h.

Los vecinos han asegurado que existe una escalada de tensión en el barrio donde ocurrió la pelea

Un hombre ha sido apalizado en un bar de la localidad catalana de Sant Feliú de Llobregat. El cliente del local se encontraba jugando a las tragaperras y de un momento a otro dos hombres se acercaron al lugar, dejaron sus pertenencias en la barra y comenzaron a propinarle múltiples puñetazos hasta dejarlo inconsciente.

Los dueños del local intentaron auxiliarle mientras los agresores no paraban de pegarle. Ante tal violencia, los propietarios no pudieron hacer nada para mediar la pelea. En un primer momento, los hombres llevaron a la víctima hasta el almacén tirando y rompiendo las cajas de los refrescos mientras estaban forcejeando, pero después la disputa se trasladó hasta las mesas del establecimiento.

Una escalada de tensión en el barrio

Los vecinos del barrio ahora se encuentran atemorizados, ya que no se trataría del primer caso de violencia que se vive en la localidad. "No es simplemente este hecho. Hace 15 días hubo un apuñalamiento y hace un mes hubo problemas con un sintecho que golpeaba a la gente", ha comentado uno de los vecinos.

'En boca de todos' ha transmitido el gran enfado de la gente del barrio: "Hay una escalada de violencia y es inaceptable. Esto ha sido siempre un barrio humilde, de obreros, tranquilo, con sus más y sus menos, pero no con esta violencia".

Los vecinos también han querido dejar claro que la guardia urbana hace bien su trabajo, pero la Justicia es la que permite que estas cosas ocurran por las penas tan insignificantes que existen: "El problema no es la presencia policial, el problema está en los juzgados que a los dos días están en la calle".

