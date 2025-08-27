Alberto Samperio 27 AGO 2025 - 14:24h.

Los propietarios de un establecimiento han prohibido la entrada a todos los habitantes del municipio de Campos tras el incendio de su coche

El municipio palentino de Campos está viviendo una batalla campal entre los dueños de un establecimiento y sus vecinos. Guillermo y Reyes han prohibido la entrada a todos los habitantes del pueblo después de que su vehículo ha quedado calcinado en la entrada del bar y del constante acoso que están recibiendo.

Los 122 vecinos se han puesto en pie de guerra contra los dueños de este local tras esta prohibición. Los propietarios del bar han asegurado que a partir de ahora van a vivir de los visitantes y de los peregrinos. 'En boca de todos' se ha trasladado hasta el municipio y ha presenciado una fuerte discusión.

Reyes se ha mostrado muy alterada y ha tenido una fuerte pelea con los vecinos que estaban presentes: "¡Vete al cuartel y pregúntalo! ¡En 17 años no he tenido nada con nadie, ni me meto con nadie!" Tras esto, Reyes les ha señalado por inventarse rumores sobre ella: "¡Habéis dicho todo lo que habéis querido de mí!"

Guillermo también ha empezado a gritar a una vecina mientras Reyes le defendía y señalaba al resto de gente que estaba en el lugar del presunto acoso que estarían viviendo: "¡Os tendría que dar vergüenza lo que hacéis! ¡Queréis joderme y que cierre!"

Las palabras del alcalde de Campos

Tras la fuerte pelea de los vecinos, el alcalde se ha pronunciado por el último altercado que terminó con el coche de Guillermo y de Reyes calcinado: "Cada uno es libre de entrar donde quiera. No sé si esto se puede revertir, ojalá que sí. Quiero pedirles disculpas porque en un ataque de rabie les quité un cartel".

El alcalde ha confesado que les retiró el cartel donde ponía que no podía entrar la gente del pueblo al establecimiento y después ha señalado que el tema del incendio del vehículo está en manos de las autoridades: "Llevamos unos días horrorosos. Eso está en manos de la Guardia Civil. Queremos que cojan al culpable".

Reyes se ha mostrado muy afectada por todo lo que ha pasado: "Me han quemado todo. Tenemos mucho miedo, estoy preocupada. Nos quieren hacer daño, creo que es por envidia y por maldad. Yo creo que no soy admitida porque no soy del pueblo, soy de Santander".