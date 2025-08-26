Alberto Samperio 26 AGO 2025 - 12:39h.

El presentador de 'En boca de todos' ha tenido una discusión con un okupa que tendría presuntamente un prostíbulo en su piso

El calvario de unas vecinas de Palma de Mallorca por un presunto prostíbulo ilegal: "Han entrado hasta doce mujeres a la vez"

Un piso okupado en un edificio de Palma de Mallorca está provocando disputas con los vecinos. Suciedad en el portal, música hasta altas horas de la mañana, gente que sale y entra... Los propietarios del resto de los pisos hablan de que podría haber un prostíbulo ilegal.

La reportera del programa se ha colado en el edificio y ha presenciado haciendo un reportaje la música alta y los gritos de los que los vecinos se quejan. Tras esto, ha conectado en directo con los okupas, Rubén y Nicole. Ambos se han defendido del presunto prostíbulo ilegal y de la venta de drogas en el inmueble.

Rubén ha comentado que las chicas que entran al edificio no son prostitutas: "Son mis amigas, son colombianas y es la manera de vestir. Las colombianas se visten así, las españolas se tapan más". David Aleman ha intervenido en ese momento y le ha explicado que el programa había realizado un reportaje.

"Desde las 12 de la noche eso es un completo infierno", le ha recriminado al okupa. Rubén ha explicado que las luces que tiene en su piso no es porque haya un prostíbulo: "Siempre me gustan los colores en la casa. Desde chiquito pongo colores y lo de las fiestas solo es a veces. Estábamos hablando, ni siquiera había música alta. Soy masajista postquirúrgico y unas van a que les haga masajes. Tengo muchas amigas son como 300 mil".

El presentador se ha cansado de las presuntas mentiras del okupa y le ha llamado la atención: "¿Tú nos estás tomando por tontos? ¿De verdad crees que nos chupamos el dedo?" Rubén se ha mostrado muy ofendido y ha cargado contra David Aleman: "Si tú me dices a mí que yo tengo un prostíbulo y tú tienes cómo comprobarlo..."

"Tienes una cara... Tienes más cara que espalda", le ha respondido Aleman. Rubén ha comenzado a criticar sus palabras: "Me estás insultando, yo no te estoy faltando el respeto... Me estás hablando de una manera que no es correcta. Tu compañero es muy grosero, no sé de qué va".

Carlos Segarra ha intervenido en medio del enfrentamiento para defender al presentador: "Eres el claro ejemplo de que habría que retirarte el servicio de residencia y mandarte para tu país". El okupa ha estallado contra el colaborador tras escuchar sus palabras: "Lo que está haciendo él es homofobia... Me da igual quién seas, eres un grosero, no sabes trabajar". Segarra ha asegurado que no había sido homófobo y David Aleman ha cortado la conexión tras no llegar a un entendimiento.