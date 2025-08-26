Alberto Samperio 26 AGO 2025 - 11:55h.

Un hombre de 55 años ha sido puesto en libertad con cargos tras engañar a varias personas a cambio de sexo

Un hombre de 55 años ha sido detenido en Paradanta, Pontevedra. El detenido se dedicaba a la santería y engañaba a sus clientes con "curarles" a cambio de sexo. El modus operandi del santero era comunicarles y convencer a sus víctimas que tenía que sanarles el espíritu, con la condición de acostarse con ellos.

La gran mayoría de los vecinos se han quedado muy sorprendidos ya que conocían al falso curandero. Se ha podido saber que cobraba cincuenta euros por persona y en uno de los casos estaría implicada una menor de edad. La menor habría sido la primer en denunciar. Sin embargo, ahora se encuentra en libertad con cargos.

'En boca de todos' ha hablado en exclusiva con el entorno más cercano. Una conocida del falso santero ha explicado que tenía a la gente manipulada: "Personas que estaban pasando por desamores o querían conseguir negocios. No creo que él tuviera un poder ni nada, no tiene nada de eso, es todo mentira pero bueno él manipulaba a las víctimas. La gente aquí están todos consternados porque nadie da crédito con eso.

La versión del amigo de la pareja del santero

Miguel, el amigo de la pareja del curandero, ha hablado en directo sobre todo lo ocurrido. El vecino ha señalado que el santero no trabajaba y recibía pagas. Por otro lado, ha hablado sobre su mujer y su hija: "La mujer es una persona muy reservada, calladita. Pasa por aquí y no habla con nadie, no tiene ni amistades creo".

El vecino se ha mostrado muy sorprendido y todavía no entiende que haya pasado esto en el vecindario. Miguel ha confesado que siempre le veía por la zona yendo a tomar un café, pero últimamente le había dejado de ver por el barrio.