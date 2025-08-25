Alberto Samperio 25 AGO 2025 - 14:46h.

Un joven de 21 años ha muerto después de recibir un apuñalamiento en la feria de Málaga

El desgarrador testimonio de la familia de un joven asesinado en unas fiestas patronales: "Ha estado siete días luchando por su vida"

Dos hombres han sido detenidos después de herir mortalmente a un joven de 21 años durante la celebración de la feria de Málaga. La víctima ha muerto tras recibir un apuñalamiento en una reyerta en el pleno centro de la ciudad andaluza.

'En boca de todos' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para hablar con Eva, la mujer que socorrió al joven tras el ataque. La testigo ha señalado que la ambulancia tardó mucho en venir a auxiliar al ya fallecido: "Yo decía que se estaba desangrando porque no eran puñaladas. Las rajas que ese niño tenía no eran de apuñalamiento era una puñalada enorme en todo su cuerpo, por la espalda..."

Eva ha recordado que el joven se estaba desangrando y la gente se enfadaba porque no estaban siendo atendidas en el bar donde trabaja: "No había manera de cortarle esa hemorragia. Ni con rollos de cocina, ni con cinturones que cogimos. Ese muchacho perdió la vida sentado en la mesa del bar".

"Cuando esto pasó la gente seguía entrando. Yo estaba en ese momento en shock. Para mí es como si fuera un familiar porque me conoce a mí y conoce a mi hijo. Era una bellísima persona y la gente seguía pidiéndome de comer y de beber".

La testigo del local también ha confesado las últimas palabras que le dijo el joven fallecido cuando le estaba ayudando tras el apuñalamiento: "Me decía 'Eva no me dejes, me estoy mareando, tengo ansiedad..."

