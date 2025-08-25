Alberto Samperio 25 AGO 2025 - 13:46h.

El exmiembro de Podemos ha defendido al presidente del Gobierno y la cancelación de la navegación en la costa de Teguise

David Aleman muestra su malestar ante las declaraciones de Marta Nebot: "Me parece una demagogia increíble"

El presidente del Gobierno de España se encuentra de vacaciones en Lanzarote desde principios de agosto. A pesar de que tuvo que cancelar unos días sus vacaciones por la terrible ola de incendios, Pedro Sánchez continúa ahora sus días libres en el Palacio de La Mareta, una residencia de Patrimonio Nacional.

Con la presencia del número uno del PSOE en el lugar, los vecinos ahora se encuentran indignados tras el cierre de la navegación en la costa de Teguise para blindar el descanso del presidente. La Guardia Civil protege el Palacio de La Mareta con un dispositivo especial para evitar cualquier altercado contra Sánchez en la isla canaria.

Tras ver unas imágenes en el que el presidente salía en una zodiac para bucear en la costa blindada, el programa ha conectado con Rita Hernández, una concejal y vecina de La Mareta, para conocer su opinión sobre el bloqueo de la navegación en la zona.

"Estoy a 150 metros de la entrada de La Mareta. Lo único que queremos es seguir viviendo en paz. Lo que intentamos aquí es que el turista cuando venga viva lo más tranquilo posible, que se pueda acercar a la playa y a la costa y que haga sus vacaciones", ha comentado indignada Hernández.

Rita ha criticado la actitud de Sánchez y el corte de la navegación en el pueblo de Teguise: "El todo incluido del señor presidente y su familia lo pagamos toda España y mis vecinos de Teguise. No deja faenar a los pescadores..."

Tras escuchar la postura de la concejal, Ramón Espinar ha defendido al presidente del Gobierno y se ha enfrentado a Rita Hernández: "Está usted allí como la vieja del visillo. Ahí nada más que molestando. Deje usted vivir en paz a la gente".

El antiguo miembro de Podemos ha estallado contra la concejal del pueblo de Teguise: "¿Quién es usted para estar vigilando si está o no está? Déjele en paz. ¿Qué pasa con que el presidente del Gobierno salga a bucear? Pues sale a bucear con su mujer y hace muy bien".

Espinar ha indicado que cuando la Familia Real veranea en el Palacio de Marivent no sucede nada, pero cuando Sánchez va a La Mareta sí: "Nadie dice ni pío... El rey no ha aparecido por los incendios ni una sola vez. El problema que tenéis es un problema ideológico y de odio".

