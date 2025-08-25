Alberto Samperio 25 AGO 2025 - 12:42h.

Unos okupas han montado presuntamente un prostíbulo ilegal en uno de los pisos en el que también hay una posible trata de animales y venta de drogas

Prostitución, trata de mujeres y consumo de drogas: así ha sido la intervención de la Policía Nacional en un local de alterne en Madrid

Compartir







Chicas entrando y saliendo, hombres yendo al lugar de madrugada, fiestas nocturnas interminables, gritos y gemidos. Eso es lo que tienen que soportar cada noche los vecinos de un edificio en Palma de Mallorca. Los propietarios se encuentran hartos y denuncian un presunto prostíbulo ilegal, trata de animales y venta de droga en uno de los pisos.

Ya no solo son los vecinos los que están viviendo un infierno por estos okupas. Los locales y negocios también están siendo afectados, ya que el bar del edificio tiene el techo abajo por culpa del piso okupado. Las vecinas de la finca han explicado en 'En boca de todos' el calvario por el que están viviendo.

"La Policía dio más credibilidad a un contrato falso de los okupas que a la legítima propietaria del piso. Estamos hartos e indignados, ya no podemos más", ha comentado una de las propietarias del edificio. Las vecinas han señalado que los agentes de la Policía han ido varias veces, pero no pueden hacer nada.

Otras de las vecinas se ha mostrado muy nerviosa, ya que ha mencionado que tiene que limpiar siempre el portal por la suciedad que dejan estas personas: "A las seis y media de la mañana me tengo que levantar a quitar vómitos en el portal".

"Todos los días barro las colillas de los que vienen de noche. A mí me da asco esta gente. Hay música toda la noche, la gente mayor está medicándose para poder dormir", ha revelado la propietaria de uno de los inmuebles. Además, ha asegurado que los okupas se dedicarían a la prostitución.

"Nos encontramos con gente que no conocemos de nada, muy malas pintas. Han entrado hasta doce mujeres a la vez. Vivimos en un desfile de gentuza que no conocemos", ha señalado la vecina. Otra dueña de un piso ha indicado que han puesto carteles contra los okupas en los balcones, pero la situación continúa igual.

Todos los sucesos de actualidad ya están disponibles en el nuevo episodio de 'En boca de todos'. No te pierdas el programa íntegro a través de 'Mediaset Infinity'.